Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Death after eating momo and chap: রাতে মোমো ও চাপ খেয়ে শুয়েছিল ভাই-বোন, সকালেই হল মৃত্যু, নীল হয়ে গিয়েছিল শরীর

    পঞ্জাবের লুধিয়ানার একটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় স্তব্ধ গোটা দেশ। রাতের খাবারে পছন্দের মোমো এবং চাপ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল ভাই-বোনের। মৃত শিশুদের নাম রাখি (১২) এবং কিষাণ (১০)। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

    Published on: Mar 08, 2026 6:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পঞ্জাবের লুধিয়ানার একটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় স্তব্ধ গোটা দেশ। রাতের খাবারে পছন্দের মোমো এবং চাপ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল ভাই-বোনের। মৃত শিশুদের নাম রাখি (১২) এবং কিষাণ (১০)। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে রাখাল এবং কিষাণ তাদের বাড়ির কাছেই একটি স্থানীয় দোকান থেকে মোমো এবং চাপ কিনে এনেছিল। অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খাবার খাওয়ার পর তারা স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে যায়। কিন্তু রাত গভীর হতেই বিপত্তি শুরু হয়। ভোররাতের দিকে দুই শিশুরই প্রচণ্ড পেটে ব্যথা শুরু হয় এবং তারা বমি করতে থাকে। শিশুদের বাবা-মা প্রথমে সাধারণ ফুড পয়জনিং ভেবেছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

    রাতে মোমো ও চাপ খেয়ে শুয়েছিল ভাই-বোন, সকালেই হল মৃত্যু, নীল হয়ে গিয়েছিল শরীর। (ছবিটি প্রতীকী)
    রাতে মোমো ও চাপ খেয়ে শুয়েছিল ভাই-বোন, সকালেই হল মৃত্যু, নীল হয়ে গিয়েছিল শরীর। (ছবিটি প্রতীকী)

    আরও পড়ুন: Mamata vs Modi over President row: 'রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে, আর মোদী বসে'- ‘অপমানের’ ছবি দেখিয়ে পালটা মমতা ও অভিষেকের

    নীল হয়ে যাওয়া শরীর ও রহস্যজনক মৃত্যু

    পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই শিশুদের শরীরের রং নীল হতে শুরু করে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান যে তাদের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, তীব্র বিষক্রিয়া বা ‘সিভিয়ার ফুড পয়জনিং’-এর ফলেই এরকম অঘটন ঘটেছে। তবে খাবারের মধ্যে ঠিক কোন ধরনের বিষাক্ত উপাদান ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

    আরও পড়ুন: WB-Bangladesh Border Fencing: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বড় পদক্ষেপ, আরও শক্ত হচ্ছে বিএসএফের হাত, কী লাভ হবে?

    শোকাতুর পরিবার ও প্রশাসনের পদক্ষেপ

    সন্তানদের হারিয়ে দিশেহারা বাবা-মা বারবার মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই সেই দোকানটি চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে মোমো এবং চাপ কেনা হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দল সেই দোকান থেকে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ল্যাবের পরীক্ষার ফল আসার পরেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। দোষী প্রমাণিত হলে দোকানদারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    আরও পড়ুন: Siuri Station Amrit Bharat Scheme: যেন গ্রাম বাংলার বাড়ি, ৫ কোটি টাকায় ভোল পালটাল সিউড়ি স্টেশনের, রইল দারুণ ছবি

    রাস্তার ধারের খাবার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

    এই ঘটনাটি ফের একবার রাস্তার ধারের খোলা খাবারের মান ও নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। মোমো বা চাপের মতো খাবারে ব্যবহৃত সস, ময়দা বা মশলার মান যদি নিম্নমানের হয়, তবে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। বিশেষ করে গরমকালে বা বর্ষার শুরুতে খাবারে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বারবার পরামর্শ দিচ্ছেন যেন বাইরের খাবার খাওয়ার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কড়া নজর রাখা হয়।

    News/News/Death After Eating Momo And Chap: রাতে মোমো ও চাপ খেয়ে শুয়েছিল ভাই-বোন, সকালেই হল মৃত্যু, নীল হয়ে গিয়েছিল শরীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes