Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Siuri Station Amrit Bharat Scheme: যেন গ্রাম বাংলার বাড়ি, ৫ কোটি টাকায় ভোল পালটাল সিউড়ি স্টেশনের, রইল দারুণ ছবি

    ‘অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প’--র অধীনে ভোল বদলে গেল সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে সিউড়ি স্টেশনকে নবরূপে সজ্জিত করে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে পানাগড় ও কল্যাণীতে কাজ শেষ হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আসানসোল ডিভিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনটি।

    Published on: Mar 07, 2026 7:41 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক সদর শহর সিউড়ির বাসিন্দাদের জন্য এক বড় সুখবর। ভারতীয় রেলের ‘অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প’--র অধীনে ভোল বদলে গেল সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের। পূর্ব রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই স্টেশনকে কেবল আধুনিক করা হয়নি, বরং এটিকে একটি আধুনিক ট্রানজিট হাবে পরিণত করা হয়েছে। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল যাত্রীদের বিশ্বমানের রেল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

    ‘অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প’--র অধীনে ভোল বদলে গেল সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের। (ছবি সৌজন্যে Indian Railways)
    ‘অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প’--র অধীনে ভোল বদলে গেল সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের। (ছবি সৌজন্যে Indian Railways)

    'অমৃত ভারত প্রকল্পের রূপান্তরকারী শক্তি'

    রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, দেশজুড়ে ১,৩০০-এরও বেশি রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিক প্রযুক্তিতে পুনর্গঠিত করার যে বিশাল উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে, সিউড়ি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কেবল পুরনো কাঠামো মেরামত করা নয়, বরং আগামী কয়েক দশকের যাত্রীচাপ এবং প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে স্টেশনগুলিকে নতুনভাবে ডিজাইন করা। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ১০১টি স্টেশন পুনর্গঠিত হচ্ছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যে পানাগড় ও কল্যাণীতে কাজ শেষ হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আসানসোল ডিভিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনটি।

    আরও পড়ুন: Local Trains Cancelled in Howrah-Sealdah: হাওড়া, শিয়ালদা থেকে ৪০ লোকাল ট্রেন বাতিল; তালিকায় বর্ধমান, ডানকুনিও; কোনগুলো?

    আধুনিকতার ছোঁয়ায় পালটে যাওয়া সিউড়ি স্টেশনের বৈশিষ্ট্য

    ১) আধুনিক সম্মুখভাগ: স্টেশনের মূল ভবনের বাইরের অংশ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়েছে, যেখানে আধুনিক স্থাপত্যের সঙ্গে স্থানীয় বীরভূমের সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে।

    ২) উন্নত সার্কুলেটিং ও পার্কিং এরিয়া: স্টেশনে ঢোকা এবং বেরোনোর পথ চওড়া করা হয়েছে এবং যানজটমুক্ত পার্কিং ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

    ৩) প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন: রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে নতুন শেড লাগানো হয়েছে এবং উপরিভাগ মসৃণ করা হয়েছে। এছাড়া ট্রেন ও কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড বসানো হয়েছে যা যাত্রীদের সঠিক কামরা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

    ৪) শিল্প ও ম্যুরাল: স্টেশনের দেওয়ালে বীরভূমের মাটি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরতে সুন্দর ম্যুরাল এবং পেইন্টিং বসানো হয়েছে।

    ৫) বিশেষ সুবিধা: রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধার্থে লিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা এই স্টেশনের গুরুত্বকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

    আরও পড়ুন: WB Trains Cancellation on 8th March: বাংলায় ১১ মেমু ও ডেমু ট্রেন বাতিল রবিবার! পুরো যাবে না এই এক্সপ্রেস, রইল তালিকা

    ৪২ কোটির রোড ওভার ব্রিজ উদ্বোধন

    রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সিউড়ি স্টেশনের পুনর্গঠনের পাশাপাশি ওই এলাকার যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য সিউড়ি স্টেশনের কাছে ২২বি/টি নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে একটি নতুন রোড ওভার ব্রিজ। এই ব্রিজের ফলে শহরের দুই প্রান্তের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রী, নিত্যযাত্রী এবং জরুরি পরিষেবার যানবাহনগুলিকে আর রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

    আরও পড়ুন: WB Teachers' 5th Pay commission DA: 'শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া DA দেবে না রাজ্য', প্রকাশ্যে রিপোর্ট, এবার কী হবে?

    অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

    রেল কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে, সিউড়ি বীরভূম জেলার প্রধান কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশনের এই আধুনিকীকরণ কেবল যাত্রী সুবিধাই বাড়াবে না, বরং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহনে এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে গতি আনবে। এই নতুন পরিকাঠামো বীরভূমের পর্যটন শিল্পকেও চাঙ্গা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের হাত ধরে সিউড়ি স্টেশন এখন এক নতুন যুগের সূচনা করল। এটি কেবল একটি স্টেশন নয়, বরং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    News/Bengal/Siuri Station Amrit Bharat Scheme: যেন গ্রাম বাংলার বাড়ি, ৫ কোটি টাকায় ভোল পালটাল সিউড়ি স্টেশনের, রইল দারুণ ছবি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes