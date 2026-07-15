Railway Ticket New Rule: রেলের নতুন নিয়ম জানেন? মোবাইলে টিকিটের পিডিএফ বা স্ক্রিনশট থাকলে হবে না! দিতে হবে জরিমানা

Railway Ticket New Rule: রেলের নতুন নিয়ম জানেন? মোবাইলে টিকিটের পিডিএফ বা স্ক্রিনশট থাকলে হবে না! দিতে হবে জরিমানা
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ডিজিটাল আনরিজার্ভড টিকিট অবশ্যই যে মোবাইল ফোন এবং যে মোবাইল নম্বর থেকে বুক করা হয়েছে, সেই একই ডিভাইসে দেখাতে হবে। টিকিট পরীক্ষকের কাছে টিকিট যাচাইয়ের সময় Rail One অ্যাপ খুলে মূল টিকিট দেখানো বাধ্যতামূলক।
Railway Ticket New Rule: ডিজিটাল টিকিটের অপব্যবহার রুখতে নতুন করে কড়া নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় রেল। রেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, Rail One অ্যাপের মাধ্যমে কাটা আনরিজার্ভড (Unreserved) ডিজিটাল টিকিটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাপে থাকা আসল টিকিটই বৈধ বলে গণ্য হবে। টিকিটের স্ক্রিনশট, ছবি, পিডিএফ কপি বা হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করা টিকিট কোনওভাবেই গ্রহণ করা হবে না। নিয়ম না মানলে যাত্রীকে জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে।
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ডিজিটাল আনরিজার্ভড টিকিট অবশ্যই যে মোবাইল ফোন এবং যে মোবাইল নম্বর থেকে বুক করা হয়েছে, সেই একই ডিভাইসে দেখাতে হবে। টিকিট পরীক্ষকের কাছে টিকিট যাচাইয়ের সময় Rail One অ্যাপ খুলে মূল টিকিট দেখানো বাধ্যতামূলক। অন্য কোনও মাধ্যমে সংরক্ষিত বা শেয়ার করা টিকিট বৈধ হিসেবে গণ্য হবে না।
সম্প্রতি ছত্তিশগড়ে একটি ঘটনার পরই এই নির্দেশিকা নিয়ে ফের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে রেল। করবা-ভিসাখাপত্তনম লিঙ্ক এক্সপ্রেসে (ট্রেন নম্বর ১৮৫১৭) করবা থেকে রায়পুরগামী এক মহিলা যাত্রীকে জরিমানা করা হয়। টিকিট পরীক্ষার সময় তিনি হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া টিকিটের একটি স্ক্রিনশট দেখান। ওই যাত্রী জানান, তাঁর ভাই Rail One অ্যাপ থেকে টিকিট কেটে সেটির স্ক্রিনশট তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।
তদন্তে টিকিট পরীক্ষক দেখতে পান, ট্রেনটি করবা স্টেশন থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার পর বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে টিকিটটি কাটা হয়েছে। এছাড়া টিকিটটি যাত্রীর নিজের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরেও ছিল না। ফলে সেই স্ক্রিনশটকে অবৈধ ঘোষণা করে রেলের নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা করা হয়।
রেল আরও জানিয়েছে, ডিজিটাল আনরিজার্ভড টিকিট অবশ্যই ট্রেন ছাড়ার আগে বুক করতে হবে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পর টিকিট কাটা হলে, তা Rail One অ্যাপে দেখা গেলেও বৈধ হিসেবে ধরা হবে না।
যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছে। যাত্রার সময় যে মোবাইল ফোনে Rail One অ্যাপ ব্যবহার করে টিকিট কাটা হয়েছে, সেই ফোন অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। মোবাইলের চার্জ পর্যাপ্ত রয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রা শুরুর আগে স্টেশনের নাম, যাত্রার তারিখ এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক রয়েছে কি না, তা যাচাই করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
রায়পুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (ডিসিএম) অবধেশ কুমার ত্রিবেদী জানিয়েছেন, Rail One অ্যাপে বুক করা আনরিজার্ভড ডিজিটাল টিকিট তখনই বৈধ হবে, যখন সেটি বুকিংয়ের সময় ব্যবহৃত একই মোবাইল ফোন এবং নিবন্ধিত নম্বরে থাকবে। স্ক্রিনশট, পিডিএফ বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো কপি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তবে রেল স্পষ্ট করেছে, এই নিয়ম শুধুমাত্র Rail One অ্যাপের মাধ্যমে কাটা আনরিজার্ভড ডিজিটাল টিকিটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংরক্ষিত বা রিজার্ভেশন টিকিটের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে না, কারণ সেই ক্ষেত্রে সরকারি পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যাত্রীর পরিচয় যাচাই করা হয়। তাই ডিজিটাল টিকিটে ভ্রমণের আগে নতুন নিয়মগুলি জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More