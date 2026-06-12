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    RRB Railways Jobs: রেলে বাম্পার নিয়োগ! ৬৫৬৫ পদে চাকরির বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষায় থাকবে নেগেটিভ মার্কিং

    RRB Railways Jobs: ভারতীয় রেলে বাম্পার নিয়োগ! ৬৫৬৫ পদে চাকরির প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। সেই পরীক্ষায় থাকবে নেগেটিভ মার্কিং। ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB) দেশজুড়ে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে টেকনিশিয়ান পদের জন্য একটি বড়সড় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

    Published on: Jun 12, 2026 2:58 PM IST
    By Ayan Das
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    RRB Railways Jobs: আপনি কি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় রেলওয়েতে একটি স্থায়ী সরকারি চাকরির সন্ধান করছেন? তাহলে আপনার জন্য রয়েছে একটি অত্যন্ত সুখবর। ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB) দেশজুড়ে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে টেকনিশিয়ান পদের জন্য একটি বড়সড় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই নতুন নিয়োগ অভিযানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রেলওয়ে জোনে সর্বমোট ৬,৫৬৫টি শূন্যপদে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। দশম শ্রেণি পাশ এবং আইটিআই (ITI) সার্টিফিকেটধারী যুবক-যুবতীদের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি অর্জনকারী প্রার্থীরাও এই সুবর্ণ সুযোগের সুবিধা নিতে পারবেন। ইতিমধ্যেই রেলের পক্ষ থেকে আবেদনের সময়সূচি এবং প্রাথমিক গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিবেচনা করে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সসীমা আলাদাভাবে নির্ধারণ করেছে রেল।

    ভারতীয় রেলে বাম্পার নিয়োগ হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ভারতীয় রেলে বাম্পার নিয়োগ হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    পদের বিবরণ ও শ্রেণিবিভাগ

    ১) টেকনিশিয়ান গ্রেড-I সিগন্যাল: এই পদের জন্য মোট ৩২৩টি শূন্যপদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চস্তরের পদ, যেখানে প্রযুক্তিগত যোগ্যতার প্রয়োজন বেশি।

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    ২) টেকনিশিয়ান গ্রেড-III: এই বিভাগে সর্বাধিক সংখ্যক নিয়োগ করা হবে। এর জন্য মোট ৬,২৪২টি শূন্যপদ রাখা হয়েছে। গ্রাউন্ড লেভেলে কাজের জন্য এই বিপুল কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে।

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    গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি

    ১) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু: ৩০ জুন, ২০২৬

    ২) অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ জুলাই (রাত ১১ টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত)

    নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার ধরন

    ১) কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা সিবিটি

    ২) নথিপত্র যাচাইকরণ

    ৩) মেডিকেল টেস্ট বা শারীরিক পরীক্ষা

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    পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

    ১) সম্পূর্ণ অনলাইন মোডে (CBT) হবে পরীক্ষা।

    ২) পরীক্ষায় মোট ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপ (MCQ) প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ১০০ নম্বর।

    ৩) মোট ৯০ মিনিট (১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট) পাবেন।

    ৪) এই পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) নম্বর কেটে নেওয়া হবে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/News/RRB Railways Jobs: রেলে বাম্পার নিয়োগ! ৬৫৬৫ পদে চাকরির বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষায় থাকবে নেগেটিভ মার্কিং
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