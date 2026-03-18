    SSB Recruitment 2026: সরকারি চাকরির সুবর্ণ সুযোগ! SSB-তে ১০৬০ পদে নিয়োগ, জানুন আবেদন পদ্ধতি ও যোগ্যতা

    দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে সশস্ত্র সীমা বলের ভূমিকা অপরিসীম। আপনি যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন, তবে এই নিয়োগ আপনার কেরিয়ারের এক নতুন মোড় হতে পারে। শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে দ্রুত আবেদন প্রক্রিয়া সেরে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    Published on: Mar 18, 2026 10:49 PM IST
    By Ayan Das
    আপনি কি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করতে চান? তবে আপনার জন্য রয়েছে দুর্দান্ত এক সুখবর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ১,০৬০টি শূন্যপদে কনস্টেবল (ড্রাইভার এবং অন্যান্য ট্রেডসম্যান) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে আপনিও এই বড় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

    এসএসবিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সঞ্জীব বর্মা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    শূন্যপদের বিবরণ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

    এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট ১,০৬০টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এর মধ্যে কনস্টেবল (ড্রাইভার) পদের জন্য সবথেকে বেশি নিয়োগ হতে চলেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ফর্ম ফিলাপ সম্পন্ন করতে হবে। তাই দেরি না করে দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করা প্রয়োজন।

    শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা

    এসএসবির এই কনস্টেবল পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে কয়েকটি বিশেষ ট্রেডের জন্য আইটিআই সার্টিফিকেট বা সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতে পারে।

    বয়সসীমা: আবেদনকারী প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে (ড্রাইভার পদের জন্য)। অন্যান্য ট্রেডের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির (তফসিলি জাতি বা তফসিলি জনজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) প্রার্থীরা বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় পাবেন।

    শারীরিক মাপজোক ও নির্বাচন প্রক্রিয়া

    প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরি হওয়ায় এখানে শারীরিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মূলত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হবে।

    ১) শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষা (PET): দৌড় এবং অন্যান্য শারীরিক কসরত।

    ২) শারীরিক মাপজোক (PST): উচ্চতা এবং বুকের ছাতির মাপ।

    ৩) লিখিত পরীক্ষা: ওএমআর শিট বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হতে পারে।

    ৪) ট্রেড টেস্ট ও নথিপত্র যাচাই: সংশ্লিষ্ট ট্রেডের দক্ষতা পরীক্ষা।

    ৫) মেডিক্যাল পরীক্ষা: চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

    বেতন কাঠামো

    সশস্ত্র সীমা বলের এই পদে নিযুক্ত কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতন পাবেন। কনস্টেবল পদের পে-লেভেল ৩ অনুযায়ী বেতন ২১,৭০০ টাকা থেকে ৬৯,১০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী রেশন মানি, হাউস রেন্ট এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও মিলবে।

    কীভাবে আবেদন করবেন?

    আগ্রহী প্রার্থীদের সশস্ত্র সীমা বলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ssbrectt.gov.in-এ গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার সময় বৈধ ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং প্রয়োজনীয় স্ক্যান করা নথিপত্র (ছবি ও স্বাক্ষর) সাথে রাখতে হবে। সাধারণ এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা ধার্য করা হতে পারে, তবে মহিলা এবং সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য কোনও ফি লাগবে না।

