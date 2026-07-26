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    Finance Minister Nirmala Sitharaman: শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঠেকানোর চেষ্টা করেনি সরকার: অর্থমন্ত্রী

    Finance Minister Nirmala Sitharaman: প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গধর্মী রাজনৈতিক সংগঠন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। সংগঠনটির প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। তিনি পদত্যাগ করার পর গতকাল আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে সিজেপি।

    Published on: Jul 26, 2026, 18:24:43 IST
    By Sahara Islam
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    Finance Minister Nirmala Sitharaman: ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনের কোনও চেষ্টা সরকার করেনি। এমনটাই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। রবিবার এনডিটিভি-র ‘বিজনেস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সরকারকে অপ্রস্তুত করে দিয়েছিল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

    কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (ANI Video Grab)
    কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (ANI Video Grab)

    নির্মলা সীতারমন বলেন, 'আমি তরুণদের উদ্যমকে খাটো করে দেখছি না। কিন্তু প্রতিটি প্রজন্মের তরুণরাই বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনে যোগ দেয়।' দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) প্রাক্তন এই শিক্ষার্থী বলেন, 'আমি জেএনইউতে পড়ার সময়ও এমনটা দেখেছি। আমাদের আগের প্রজন্ম যেমন করেছে, পরের প্রজন্মও করবে। তরুণরা আদর্শের ব্যত্যয় দেখলে আবেগপ্রবণ হয় এবং পরিবর্তন আনতে চায়।' তিনি বলেন, 'তাঁরা সময়োপযোগী, সঠিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ চায় এবং এটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই তারা আন্দোলন করে। তারা বিশ্বাস করে, তারাই পরিবর্তন আনতে পারে। এই মানসিকতাকে আমি ইতিবাচকভাবেই দেখি। তরুণদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কথা শোনা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়াই সরকারের দায়িত্ব।'

    প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গধর্মী রাজনৈতিক সংগঠন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। সংগঠনটির প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। তিনি পদত্যাগ করার পর গতকাল আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে সিজেপি। নির্মলা সীতারমন আরও বলেন, 'এটি প্রতিটি প্রজন্মেরই একটি বৈশিষ্ট্য। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই তরুণরা এমনভাবে প্রতিবাদ করে। তাই আমাদের উচিত মাটির কাছাকাছি থেকে মানুষের কথা শোনা এবং কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করা।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমবার যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়নি, যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ্যে এলো, তখন ব্যবস্থা নেওয়াটা জরুরি ছিল। সরকার দ্রুত প্রশ্নপত্র কেনাবেচা ইত্যাদিতে জড়িতদের গ্রেফতার করে। এটা সরকারের দায়িত্ব ছিল। প্রথমত, তাদের গ্রেফতার করা এবং বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনা।'

    Home/News/Finance Minister Nirmala Sitharaman: শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঠেকানোর চেষ্টা করেনি সরকার: অর্থমন্ত্রী
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