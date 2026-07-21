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    Madan Mitra on 21 July: 'গান্ধারীর ভূমিকায় মমতা', 'চার্টার্ড চাপা অভিষেককে' তোপ দেগে বিস্ফোরক মদন মিত্র

    মদনের অভিযোগ, দলের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি করা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘দলের কর্মীদের টাকায় চার্টার্ড বিমান কিনেছেন অভিষেক।’

    Published on: Jul 21, 2026, 14:24:22 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসে রাজ্যের রাজনীতি কার্যত তৃণমূল বনাম তৃণমূলের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। একদিকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সভা, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের পৃথক সমাবেশ। আর সেই মঞ্চ থেকেই বিস্ফোরক আক্রমণ শানালেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। একযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে একাধিক অভিযোগ তুললেন তিনি, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে।

    Kolkata, Jul 15 (ANI): Madan Mitra resigns from the Trinamool Congress and joins the rebel Trinamool Congress (TMC) faction led by Ritabratra Banerjee, in Kolkata on Wednesday. (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    Kolkata, Jul 15 (ANI): Madan Mitra resigns from the Trinamool Congress and joins the rebel Trinamool Congress (TMC) faction led by Ritabratra Banerjee, in Kolkata on Wednesday. (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)

    মঙ্গলবার মেয়ো রোডে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির আয়োজিত শহিদ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মদন মিত্র দলের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, দলের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি করা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘দলের কর্মীদের টাকায় চার্টার্ড বিমান কিনেছেন অভিষেক।’

    মদনের এই মন্তব্যে সভাস্থলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে জোর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে তিনি কোনও প্রমাণ বা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি। তবুও তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

    শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গান্ধারীর ভূমিকা পালন করছেন।' মহাভারতের চরিত্র গান্ধারীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বোঝাতে চান, দলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জেনেও নীরব রয়েছেন।

    এরপর আরও এক ধাপ এগিয়ে মদন বলেন, ‘ক্ষমতা থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মঞ্চে এসে ক্ষমা চান। আমরা আমাদের উত্তরীয় তাঁর পায়ের নিচে বিছিয়ে দেব।’ তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

    রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মদন মিত্রের এই বক্তব্য শুধু ব্যক্তিগত সমালোচনা নয়, বরং তৃণমূলের অন্দরের বিভাজনকেই আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মদনের মুখে এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

    উল্লেখ্য, এবারের ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস অন্যবারের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। একই দিনে তৃণমূলের দুই শিবির পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে ধারালো ভাষায় আক্রমণ শানাচ্ছে। কালীঘাট শিবির থেকে যেমন দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে, তেমনই ঋতব্রত শিবির থেকেও বর্তমান নেতৃত্বকে নিশানা করে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করা হচ্ছে।

    মদন মিত্রের এদিনের বক্তব্য সেই রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্টার্ড বিমান কেনার অভিযোগ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘গান্ধারীর ভূমিকায়’ থাকার মন্তব্য এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

    সব মিলিয়ে, ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চে মদন মিত্রের বিস্ফোরক আক্রমণ স্পষ্ট করে দিল, তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত এখন আর দলের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা প্রকাশ্যে এসে রাজ্যের রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Madan Mitra On 21 July: 'গান্ধারীর ভূমিকায় মমতা', 'চার্টার্ড চাপা অভিষেককে' তোপ দেগে বিস্ফোরক মদন মিত্র
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