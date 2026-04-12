Treasure found during Temple work: মন্দির নির্মাণের জন্য মাটি খুঁড়তেই মিলল 'গুপ্তধন'! সোনার ইট-সহ কী কী পাওয়া গেল?

Treasure found during Temple work: মন্দির নির্মাণের জন্য মাটি খুঁড়তেই মিলল 'গুপ্তধন'! সোনার ইট-সহ কী কী পাওয়া গেল?
Treasure found during Temple work: ভারতের মাটি যে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের খনি, তার প্রমাণ মিলল আরও একবার। সংবাদমাধ্যম লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলায় মন্দির নির্মাণের জন্য মাটি খনন করতে গিয়ে বেরিয়ে এল প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন সোনা ও রুপোর অলঙ্কার-সহ মূল্যবান সামগ্রী। এমনকী উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে সোনার ইটও রয়েছে বলে একটি মহলের তরফে জানানো হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন কৌতূহলী মানুষ।
কোথায় সেই মন্দির অবস্থিত?
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার মছলিশহর এলাকার একটি গ্রামে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রামের একটি পুরনো জায়গায় নতুন করে মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী শ্রমিকরা মাটি খননের কাজ শুরু করেন। কয়েক ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করার পরেই হঠাৎ একটি ধাতব পাত্র বা কলস শ্রমিকদের নজরে আসে। কৌতূহলবশত সেটি বের করে আনলে দেখা যায়, তার ভিতরে ঠাসা রয়েছে প্রাচীন আমলের অলঙ্কার এবং মুদ্রা।
কী কী পাওয়া গেছে এই গুপ্তধনে?
১) সোনার ইট: কয়েকটি ছোটো আকৃতির সোনার ইট পাওয়া গিয়েছে।
২) প্রাচীন মুদ্রা: মুঘল আমল বা তারও আগের সময়ের হতে পারে, এমন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে।
৩) অলঙ্কার: প্রাচীন কারুকার্য করা হার, কানের দুল এবং চুড়ি পাওয়া গিয়েছে।
খতিয়ে দেখবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া
সেই খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, জৌনপুর ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল।
এই উদ্ধার হওয়া সম্পদ কোন যুগের, তা নিশ্চিত করতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগকে তলব করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মুদ্রার লিপি এবং অলঙ্কারের গঠনশৈলী পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে সেগুলি কত বছরের পুরনো।
