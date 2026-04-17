Trump on Pakistan Army Chief: পাকিস্তানকে ‘ধন্যবাদ’, ইজরায়েলকে ‘আটকেছি’, ইরান হরমুজ খুলতেই বড় দাবি ট্রাম্পের

Trump on Pakistan Army Chief: পাকিস্তানকে ‘ধন্যবাদ’, ইজরায়েলকে ‘আটকেছি’, ইরান হরমুজ খুলতেই বড় দাবি ট্রাম্পের
Trump on Pakistan Army Chief: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শালকে ‘ধন্যবাদ’ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরান হরমুজ খুলতেই ইজরায়েলকে ‘আটকানোর’ দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
Trump on Pakistan Army Chief: ইরান হরমুজ প্রণালী খুলে দিতেই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের 'ঝড়' তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, লেবাননে ইজরায়েলকে আর বোমা ফেলা থেকে 'বিরত' করে দিয়েছে আমেরিকা। সেইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তানকে ধন্যবাদ এবং (পাকিস্তানের) দুর্দান্ত প্রধানমন্ত্রী ও ফিল্ড মার্শালকে (ধন্যবাদ)। দু'জন দুর্দান্ত লোক।'
ইরানের সঙ্গে চুক্তির খুব কাছাকাছি আমেরিকা, দাবি ট্রাম্পের
আর ট্রাম্প সেই পরপর পোস্ট করেছেন ইরানের ঘোষণার পরে। লেবাননে সংঘর্ষবিরতি চুক্তির পরে ইরানের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে যে বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হচ্ছে। তারপরই ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের দুর্দান্ত বি২ বোমারু বিমান যে পরমাণু ধুলো তৈরি করেছে, তা নিয়ে আসবে আমেরিকা।' পরবর্তীতে সংবাদসংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প বলেছেন যে ইরানের সঙ্গে চুক্তির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে আমেরিকা।
আরও পড়ুন: Women's Quota Bill 2026 Update: ‘নরেন্দ্র-অমিতের শেষের শুরু’, আসন বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণে সমর্থন মিলল না লোকসভায়
‘লেবাননে আর বোমা ফেলবে না ইজরায়েল’, দাবি ট্রাম্পের
সেই 'শান্তির' ক্ষেত্রে লেবাননে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে। ইজরায়েলের নেতারা অবশ্য সতর্কতা করে দিয়েছেন যে লেবাননে ইরানের মদতপুষ্ট হিজবুল্লার বিরুদ্ধে অপারেশন শেষ হয়নি। তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন যে আমেরিকাই ইজরায়েলকে আটকে দিয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, 'লেবাননে আর বোমা ফেলবে না ইজরায়েল। সেই কাজটা করা থেকে ওদের বিরত করে দিয়েছে আমেরিকা। যথেষ্ট হয়েছে।'
আরও পড়ুন: Rahul jokes on wife issue: আমার ও মোদীর ‘বউ ইস্যু’ নেই, মজা রাহুলের, ‘ম্যাজিশিয়ান’ ও ‘১৬’ নিয়ে উত্তাল সংসদ
ইসলামাবাদে আসতে পারেন ট্রাম্প
তারইমধ্যে সংবাদসংস্থা রয়টার্সে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানে ধীরেসুস্থে গিয়ে সমৃদ্ধ ইউনেরিয়াম সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে আমেরিকা। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকা ও ইরানের চুক্তি নিয়ে এই সপ্তাহান্তে আলোচনা হতে পারে। অধিকাংশ মূল বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়গুলি। পুরো বিষয়টি দ্রুত এগোবে। আর একবার আমেরিকা-ইরান চুক্তি হয়ে গেলে ইসলামাবাদে যেতে পারেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।