Uganda Army chief woman-money demand: 'সবথেকে সুন্দরী মেয়ে ও ৯৩০৯ কোটি টাকা', পাক-বন্ধুর কাছে চাইলেন এই দেশের সেনাপ্রধান

Uganda Army chief woman-money demand: 'সবথেকে সুন্দরী মেয়ে ও ৯৩০৯ কোটি টাকা', পাকিস্তানের বন্ধু দেশ তুরস্কের কাছে চাইলেন এই দেশের সেনাপ্রধান। যে দাবি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তবে নিজের সেই দাবির ব্যাখ্যাও দিয়েছন ওই সেনাপ্রধান।
আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মাঝেমাঝেই অদ্ভুত সব দাবিদাওয়ার কথা শোনা যায়। কিন্তু উগান্ডার সেনাপ্রধান জেনারেল মুহুজি কাইনেরুগাবা তুরস্কের কাছে যে দাবি জানিয়েছেন, তা এক কথায় নজিরবিহীন। উগান্ডার প্রেসিডেন্টের ছেলেও বটে এই সেনাপ্রধান। তিনি তুরস্কের কাছে দাবি করেছেন নগদ ১ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯,৩০৯ কোটি টাকা) দিতে হবে। সেইসঙ্গে উপহার হিসেবে দিতে হবে সেই দেশের ‘সবচেয়ে সুন্দরী’ মহিলাকে। যে মহিলার সঙ্গে বিয়ে করবেন। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তুরস্ককে ৩০ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে আঙ্কারার সঙ্গে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে কাম্পালা।
কেন এই দাবি?
জেনারেল মুহুজির দাবি, সোমালিয়ায় আল-শাবাব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উগান্ডার সৈন্যরা গত দুই দশক ধরে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং রক্ত ঝরিয়েছেন, তার বিনিময়ে তুরস্ক সেখানে পরিকাঠামো ও বন্দর বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল মুনাফা লুটছে। এই ত্যাগের ‘ডিভিডেন্ড’ বা লভ্যাংশ হিসেবেই তিনি তুরস্কের কাছে ১ বিলিয়ন ডলার দাবি করেছেন।
তবে সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলেছে তার দ্বিতীয় দাবিটি। তিনি লিখেছেন, ‘১ বিলিয়ন ডলারের পাশাপাশি আমি তুরস্কের সবচেয়ে সুন্দরী নারীটিকে আমার স্ত্রী হিসেবে চাই!’ তিনি আরও যোগ করেন যে, তুরস্ক যদি এই দাবি না মানে, তবে ৩০ দিনের মধ্যে উগান্ডায় তুরস্কের দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।
আগের বিতর্কিত ইতিহাস
জেনারেল মুহুজির এমন বিতর্কিত পোস্ট এই প্রথম নয়। এর আগে ২০২২ সালে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১০০টি 'আনকোল' জাতের গরুর বিনিময়ে। এমনকী প্রতিবেশী দেশ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি দখল করার হুমকি দিয়েও তিনি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন, যার জন্য পরবর্তীতে তার বাবা উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইওভেরি মুসেভেনিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।
মুহুজি কাইনেরুগাবা কেবল সেনাপ্রধানই নন, তাকে উগান্ডার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দেখা হয়। ফলে তার এই ধরণের মন্তব্য তুরস্ক ও উগান্ডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তুরস্ক বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলোতে বড় বিনিয়োগকারী। সোমালিয়ায় তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিশাল বন্দর পরিকাঠামো রয়েছে।
