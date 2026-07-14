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    Flying bus: ‘ফ্লাইং বাস’ চলবে ভারতে, বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, উড়ে-উড়ে যাবে?

    Flying bus: লখনউতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'এবার আমি এমন একটা বাস আনতে চলেছি, যেটা বাতাসে উড়বে।'

    Published on: Jul 14, 2026, 19:19:36 IST
    By Sahara Islam
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    Flying bus: ভারতের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী করে তুলতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে এবার ‘উড়ন্ত বাস’ চালু করার পরিকল্পনা করছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি।

    কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি (ANI Photo/Amit) (Amit )
    কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি (ANI Photo/Amit) (Amit )

    সোমবার লখনউতে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি বলেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে ভারতের সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করার যে বৃহত্তর লক্ষ্য সরকারের রয়েছে, এই প্রস্তাবিত উড়ন্ত বাস তারই একটি অংশ। ভবিষ্যৎমুখী গণপরিবহনে কেন্দ্রের এই বড়সড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'এবার আমি এমন একটা বাস আনতে চলেছি, যেটা বাতাসে উড়বে।' যদিও নিতিন গড়কড়ি প্রকল্পটির কোনও সময়সীমা বা প্রযুক্তিগত বিবরণ প্রকাশ করেননি।

    কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই প্রকল্পের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা প্রযুক্তিগত বিবরণ এখনই খোলসা না করলেও, এই ঘোষণা পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং উদ্ভাবনী গতিশীলতার ওপর সরকারের বাড়তে থাকা নজরকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। দূষণ এবং যানজট কমানোর পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক যান, বিকল্প জ্বালানি, রোপওয়ে, কেবল কার এবং আরবান এয়ার মোবিলিটির উন্নয়নে জোর দিচ্ছে। এর আগেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো কৌশলের অংশ হিসেবে বৈদ্যুতিক বিমান, ড্রোন এবং অন্যান্য কম-কার্বন নির্গমনকারী পরিবহন প্রযুক্তি গ্রহণের সপক্ষে জোরাল সওয়াল করেছিলেন। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তবে উড়ন্ত বাস ভারতের শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থায় বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে-যেখানে রাস্তার যানজট নিত্যদিনের প্রধান চ্যালেঞ্জ, সেখানে এক মস্ত বড় পরিবর্তন এনে দেবে।

    তবে, এই ধরণের প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে চালু করার আগে বিমান প্রযুক্তি, কঠোর নিরাপত্তা বিধি, এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বড়সড় অগ্রগতির প্রয়োজন হবে। নিতিন গড়কড়ির এই বক্তব্য সরকারের সেই উচ্চাভিলাষী পরিবহন কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল শহুরে জনসংখ্যার জন্য আরও দ্রুত, পরিচ্ছন্ন এবং আরও সাশ্রয়ী যাতায়াতের বিকল্প তৈরি করতে চাইছে।

    Home/News/Flying Bus: ‘ফ্লাইং বাস’ চলবে ভারতে, বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, উড়ে-উড়ে যাবে?
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