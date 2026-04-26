UPSC Inspiring Story: IIT টপার, UPSC-তে র্যাঙ্ক ১, আমেরিকার অফার ছেড়ে ভারতেই থেকে যান এই IAS অফিসার
UPSC Inspiring Story: জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু আইআইটিতে রাজু নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে পড়াশোনার দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন। রাজু একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যিনি আইএএস অফিসার হয়েছিলেন।
UPSC Inspiring Story: আইআইটি টপার, ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে দেশের মধ্যে প্রথম- সেই আইএএস অফিসারের কথা জানালেন জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু। আইআইটি মাদ্রাজে তাঁর সহপাঠী সেই রাজু নারায়ণ স্বামীর কাহিনী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজু নারায়ণ স্বামী আইআইটি মাদ্রাজে আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯৮৫ সালের আইআইটি জেইই পরীক্ষায় তাঁর র্যাঙ্ক দারুণ ছিল; আমার যতদূর মনে পড়ছে, তিনি সর্বভারতীয় র্যাঙ্কে ১০ নম্বরে ছিলেন। তিনি কেরলের একটি ছোটো শহর থেকে এসেছিলেন। সেখানে বেশিরভাগ শীর্ষস্থানাধিকারীরা বড় শহরের ছিলেন। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন। আমার পাশাপাশি আমাদের বেশিরভাগ সহপাঠী বিদেশে চলে গিয়েছিল। তিনি ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'
১৯৯১ সালে UPSC সিভিল সার্ভিসে এক নম্বর স্থান
আর জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু সম্প্রতি সেই কথা বলেছেন একটি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ভিত্তিতে। ওই পোস্টে দাবি করা হয়েছে, ১৯৯১ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন কেরল ক্যাডারের আইএএস অফিসার।
আমেরিকার প্রস্তাব ফেলে ভারতেই থেকে যান
১৯৮৯ সালে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। দুর্দান্ত প্রতিভা এবং দক্ষতার কারণে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ভারতে থেকে ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই
লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত আইএএস অফিসার। অবৈধ জমি ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক আমলাদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রমাগত লড়াই তাঁর একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে, যখন তিনি নিজেই বলেন, যখন জিনিসগুলি 'ভুল' হয়ে যায়। তিনি অবৈধ জমি চুক্তি, দুর্নীতিগ্রস্ত রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক আমলাদের বিরুদ্ধে নিরলস এবং নিরলস লড়াই করেছেন। যখনই কোনও পরিস্থিতি বা পদক্ষেপ 'অন্যায্য' হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁর কঠোর অবস্থানের জন্য তাঁর 'একগুঁয়েমি' স্বভাবকে দোষারোপ করেন।
