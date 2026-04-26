    UPSC Inspiring Story: IIT টপার, UPSC-তে র‌্যাঙ্ক ১, আমেরিকার অফার ছেড়ে ভারতেই থেকে যান এই IAS অফিসার

    UPSC Inspiring Story: জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু আইআইটিতে রাজু নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে পড়াশোনার দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন। রাজু একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যিনি আইএএস অফিসার হয়েছিলেন।

    Published on: Apr 26, 2026 3:16 PM IST
    By Ayan Das
    UPSC Inspiring Story: আইআইটি টপার, ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে দেশের মধ্যে প্রথম- সেই আইএএস অফিসারের কথা জানালেন জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু। আইআইটি মাদ্রাজে তাঁর সহপাঠী সেই রাজু নারায়ণ স্বামীর কাহিনী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজু নারায়ণ স্বামী আইআইটি মাদ্রাজে আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯৮৫ সালের আইআইটি জেইই পরীক্ষায় তাঁর র‍্যাঙ্ক দারুণ ছিল; আমার যতদূর মনে পড়ছে, তিনি সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কে ১০ নম্বরে ছিলেন। তিনি কেরলের একটি ছোটো শহর থেকে এসেছিলেন। সেখানে বেশিরভাগ শীর্ষস্থানাধিকারীরা বড় শহরের ছিলেন। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন। আমার পাশাপাশি আমাদের বেশিরভাগ সহপাঠী বিদেশে চলে গিয়েছিল। তিনি ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

    IIT টপার, UPSC-তে র‌্যাঙ্ক ১, আমেরিকার অফার ছেড়ে ভারতেই থেকে যান এই IAS অফিসার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Nano Banana দিয়ে তৈরি করা)
    ১৯৯১ সালে UPSC সিভিল সার্ভিসে এক নম্বর স্থান

    আর জোহো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রীধর ভেম্বু সম্প্রতি সেই কথা বলেছেন একটি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ভিত্তিতে। ওই পোস্টে দাবি করা হয়েছে, ১৯৯১ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন কেরল ক্যাডারের আইএএস অফিসার।

    আরও পড়ুন: UPSC Mental Prssure Tips: UPSC-র প্রস্তুতির মধ্যে চাপ কীভাবে কাটাতেন? জানালেন ৪৫ র‍্যাঙ্ক করা শাম্ভবী

    আমেরিকার প্রস্তাব ফেলে ভারতেই থেকে যান

    ১৯৮৯ সালে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। দুর্দান্ত প্রতিভা এবং দক্ষতার কারণে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ভারতে থেকে ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    আরও পড়ুন: UPSC Civil Services Success Tips: ৩৫ পরীক্ষায় ফেল, তারপরও কীভাবে UPSC সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত? টিপস অফিসার বিজয়ের

    দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই

    লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত আইএএস অফিসার। অবৈধ জমি ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক আমলাদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রমাগত লড়াই তাঁর একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে, যখন তিনি নিজেই বলেন, যখন জিনিসগুলি 'ভুল' হয়ে যায়। তিনি অবৈধ জমি চুক্তি, দুর্নীতিগ্রস্ত রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক আমলাদের বিরুদ্ধে নিরলস এবং নিরলস লড়াই করেছেন। যখনই কোনও পরিস্থিতি বা পদক্ষেপ 'অন্যায্য' হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁর কঠোর অবস্থানের জন্য তাঁর 'একগুঁয়েমি' স্বভাবকে দোষারোপ করেন।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

