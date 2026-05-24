‘America First’ Visa Tool: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে জোর! ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভিসা টুলের ঘোষণা US-র, এর অর্থ কী?
‘America First’ Visa Tool: বলা হয়, একটি ধীর বা অনির্দিষ্ট কনস্যুলার প্রক্রিয়া সেই সব আদান-প্রদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমন ব্যবসায়িক সফর, বিনিয়োগ সফর এবং অংশীদারিত্বমূলক বৈঠক, যা এই সম্পর্কগুলো গড়ে তুলছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে একটি উন্নততর সময়সূচী ব্যবস্থা প্রয়োজন।
'America First' Visa Tool: বিশ্ব জ্বালানি সংকট এবং পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মধ্যেই চার দিনের সফরে ভারতে এসেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। আর এই আবহে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নামে একটি নতুন ভিসা নির্ধারণী ব্যবস্থার ঘোষণা করেছেন। মার্কিন কনস্যুলেটগুলোর কার্যপদ্ধতি উন্নত করার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই টুল সামনে আনা হয়েছে। ভারতে তাঁর চার দিনের বহুল আলোচিত কূটনৈতিক সফরে রুবিও এই ভিসা ব্যবস্থাটি নিয়ে কথা বলেন, যা ব্যবসায়িক পেশাজীবী এবং এমন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়, যাদের ভ্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে সরাসরি শক্তিশালী করে।
রুবিও ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভিত্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে এই সম্পর্ক আরও বিকশিত হচ্ছে যা সবসময় সংবাদের শিরোনামে আসে না। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এখন ২০ বিলিয়নেরও বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করেছে। তাঁর কথায়, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে ২০ বিলিয়ন বিনিয়োগ এসেছে’ এবং ইন্দো-প্যাসিফিকে সামরিক মহড়ার মাধ্যমে একটি নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের ওপরও আলোকপাত করেন।’ বলা হয়, একটি ধীর বা অনির্দিষ্ট কনস্যুলার প্রক্রিয়া সেই সব আদান-প্রদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমন ব্যবসায়িক সফর, বিনিয়োগ সফর এবং অংশীদারিত্বমূলক বৈঠক, যা এই সম্পর্কগুলো গড়ে তুলছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে একটি উন্নততর সময়সূচী ব্যবস্থা প্রয়োজন।
রুবিও বলেছেন, ‘এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে একটি সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত কনস্যুলার ব্যবস্থা অপরিহার্য।’ এই ব্যবস্থাটি একটিমাত্র অগ্রাধিকার নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি: যে আবেদনকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেন, তারা আগে সুযোগ পান। বাস্তবে, এর অর্থ হলো ব্যবসায়িক পেশাজীবীরা, যারা চুক্তি সম্পন্ন করতে, সমঝোতায় স্বাক্ষর করতে, কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে, বা আমেরিকান বাজারে বিনিয়োগকারী ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন, তাদের কথা বলা হয়েছে। তবে, রুবিও এও উল্লেখ করেছেন যে, নতুন এই সুবিধাটি শুধু ভিসা আবেদনকারীদের জন্যই নয়। তিনি মিশনে কর্মরত আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা, কনস্যুলার কর্মকর্তা, সহায়ক কর্মী এবং প্রতিদিন মার্কিন জাতীয় স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োজিত, তাঁর ভাষায় ‘অগ্রভাগে’ থাকা প্রত্যেককে সরাসরি সম্বোধন করেন। এদিকে রুবিও বলেন, ‘এই সুবিধাটি আমেরিকানদের অর্থ সাশ্রয় করেছে কারণ এটি আমাদের আরও দক্ষ করে তুলবে। এটি আমাদের সেই কাজগুলো আরও নির্ভুলভাবে, দ্রুত এবং আরও কার্যকরভাবে করার সুযোগ দেবে যা আমাদের এমনিতেই করতে হয়।’
Home/News/‘America First’ Visa Tool: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে জোর! ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভিসা টুলের ঘোষণা US-র, এর অর্থ কী?