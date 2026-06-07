US treasury department: নজরে ইরানের সম্পদ! উপসাগরীয় মিত্রদের ক্ষতিপূরণে বড় পরিকল্পনা US-র: Report

US treasury department: নজরে ইরানের সম্পদ! উপসাগরীয় মিত্রদের ক্ষতিপূরণে বড় পরিকল্পনা US-র: Report
US treasury department: হরমুজ প্রণালীর গরুক এবং কেশম দ্বীপে ইরানের উপকূলীয় রাডার সাইটগুলোতে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। রবিবার সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করা বেশ কিছু ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করার পর এই পাল্টা হামলা চালানো হয়।
US treasury department: ইরানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত উপসাগরীয় মিত্র দেশগুলোর পরিকাঠামো পুনর্গঠন ও মেরামতের কাজে তেহরানের থেকে বাজেয়াপ্ত সম্পদ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কোষাগার বিভাগ। ইরান সম্প্রতি কুয়েত ও বাহরাইনে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর ওয়াশিংটন এই নতুন পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ইতিমধ্যেই একটি দলকে উপসাগরীয় মিত্রদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ভবিষ্যতে ইরান কোনও ধ্বংসযজ্ঞ চালালে তা মেরামতের জন্যও সে দেশের এই সম্পদ ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করবে মার্কিন প্রশাসন। তবে এই প্রস্তাবের আওতায় ঠিক কোন ধরনের ইরানি সম্পদকে লক্ষ্য করা হতে পারে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে থাকা ইরানের স্থগিত তরল অর্থ ব্যবহার করা হবে, না কি তেলবাহী জাহাজের মতো ভৌত সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। এই পদক্ষেপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি আরও বড় ঝুঁকিতে পড়তে পারে। বর্তমানে দুই দেশের শান্তি আলোচনা স্থবির হয়ে পড়েছে।
উত্তেজনা অব্যাহত
এদিকে, শনিবার ভোরে হরমুজ প্রণালীর গরুক এবং কেশম দ্বীপে ইরানের উপকূলীয় রাডার সাইটগুলোতে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। রবিবার সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করা বেশ কিছু ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করার পর এই পাল্টা হামলা চালানো হয়। অন্যদিকে, ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী জানিয়েছে, তারা কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে। কুয়েত সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া ৭টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে, যার ফলে কোনও হতাহত না হলেও বেশ কিছু বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হামলার সময় বাহরাইনজুড়ে সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কুয়েত ও বাহরাইন-উভয় দেশই এসব হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
গত তিন মাস ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তির লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান মূলত পরোক্ষ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চুক্তির আওতায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মতো জটিল বিষয়গুলো পরবর্তী আলোচনার জন্য তুলে রাখার কথা রয়েছে। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে মাঝেমধ্যেই সংঘাত চলতে থাকায় কোনও স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গেছে।