US Report on Pakistan terrorist: পর্দাফাঁস ইসলামাবাদের! ১৫ জঙ্গি গোষ্ঠীর নিরাপদ ডেরা পাক, ধরিয়ে দিল মার্কিন রিপোর্টই

US Report on Pakistan terrorist: পর্দাফাঁস ইসলামাবাদের! ১৫ জঙ্গি গোষ্ঠীর নিরাপদ ডেরা পাক, ধরিয়ে দিল মার্কিন রিপোর্টই
পাকিস্তান যে বদলায়নি, পাকিস্তান যে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য, তা মার্কিন কংগ্রেসের সাম্প্রতিক রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে গেল। লস্কর থেকে জইশ- কেন এখনও পাকিস্তান জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য? ওই জঙ্গি সংগঠনগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
মুখোশ খুলল পাকিস্তানের। এখনও সন্ত্রাসবাদের স্বর্গরাজ্য যে পাকিস্তান, তা নিয়ে চাঞ্চল্যকর মার্কিন রিপোর্ট সামনে এল।মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের একচি রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তান এখনও বহু জঙ্গি গোষ্ঠীর জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সেই রেশ ধরে ১৫টি বড় জঙ্গি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সেগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেই তালিকায় ভারত ও কাশ্মীর জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো সংগঠন, বিশ্বে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো সংগঠনের মতো ভাগ আছে। আর এই রিপোর্টটি এমন এক সময় সামনে এল যখন পশ্চিম এশিয়ায় ইরান ও আমেরিকার উত্তেজনার মাঝে পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার মরিয়া চেষ্টা করছে।
১৫টি জঙ্গি গোষ্ঠীর ডেরা পাকিস্তান
মার্কিন রিপোর্টে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানে অন্তত ১৫টি প্রধান জঙ্গি গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেগুলি বিশ্বজুড়ে সক্রিয়, যেগুলি ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ চালায়, যেগুলি আফগানিস্তানে সক্রিয়, যেগুলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং যারাযেগুলি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। সবথেকে বড় ব্যাপার হল যে এই ১৫টি গোষ্ঠীর মধ্যে ১২টিকেই আমেরিকা ‘বিদেশি জঙ্গি সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
আরও পড়ুন: Israel on India's role as mediator: 'জেহাদি….…', পাক নিজেই ১টা সমস্যা, যুদ্ধ থামাতে ভারত কথা বলুক, দাবি তুলল ইজরায়েল
ভারতের জন্য ক্রমবর্ধমান বিপদ
ওই রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে লস্কর-এ-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো সংগঠনগুলোর কথা। বলা হয়েছে, লস্কর ও জইশের মতো গোষ্ঠীগুলোর এখনও অন্তত ১,৫০০ জন সক্রিয় ক্যাডার রয়েছে, যারা সরাসরি ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করে এই গোষ্ঠীগুলো বছরের পর বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ ইসলামাবাদ বারবার তা অস্বীকার করে এসেছে।
আরও পড়ুন: Iran's plane to India: 'ভারতে ত্রাণসামগ্রী নিতে আসার কথা ছিল, ইরানের সেই বিমানে এয়ার স্ট্রাইক আমেরিকার', দাবি তেহরানের
হাক্কানি নেটওয়ার্ক ও পাক গোয়েন্দা যোগ
পাকিস্তান সবসময় অভিযোগ করে যে বালোচিস্তানে অশান্তির পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। কিন্তু মার্কিন রিপোর্ট পাকিস্তানের এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। পরিবর্তে রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুখ্যাত হাক্কানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। সিরাজুদ্দিন হাক্কানির নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনটি দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা সৃষ্টিতে পাকিস্তানের কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে।
আরও পড়ুন: S-400 Air Defence System in India: বৈশাখেই পাকের ‘দুঃস্বপ্ন’ আসছে ভারতে! থাকবে কোন সীমান্ত? ৭ মাস পরে আসবে আরও ১টি
নাটকের ‘ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান’
২০১৪ সালে পেশোয়ার স্কুল হামলার পর পাকিস্তান ‘ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান’ গ্রহণ করে দাবি করেছিল যে তারা সমস্ত সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে নির্মূল করবে। কিন্তু মার্কিন রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে, এক দশক পেরিয়ে গেলেও রাষ্ট্রসংঘ ও আমেরিকা কর্তৃক ঘোষিত জঙ্গিরা এখনও পাকিস্তানের রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তান যে সদিচ্ছার অভাব এবং দ্বিচারিতা করছে, তা এই রিপোর্টে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।