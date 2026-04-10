Indian Army Chief: জঙ্গিদের নমাজ পড়ার সময় হামলা চালাব না বলে ঠিক করা হয়, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বললেন ভারতীয় সেনাপ্রধান

Indian Army Chief: জঙ্গিদের নমাজ পড়ার সময় হামলা চালাব না বলে ঠিক করা হয়, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বললেন ভারতীয় সেনাপ্রধান
Indian Army Chief: অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত এমন একটা সময় আক্রমণ চালিয়েছিল, যখন জঙ্গি শিবিরে নমাজ পড়া হচ্ছিল না। জানালেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমাদের যখন (জঙ্গি শিবির) ধ্বংস করতে হত, তখন সময়টা রাত দুটো, ভোর চারটে বা যে কোনও সময় হতে পারত। কিন্তু আমরা এটা নিশ্চিত করেছিলাম যে জঙ্গি শিবিরে যখন আমাদের বিপক্ষ নমাজ পড়ছে, (তখন আমরা আক্রমণ চালাইনি)। আমরা বলেছিলাম যে ওই সময় আমরা আক্রমণ করব না। কারণ সকলের মালিক একজনই (কারণ ঈশ্বর সকলের)। তাই আমরা এমন একটা সময় বেছে নিয়েছিলাম, যখন আমরা জানতাম যে (নমাজ পড়া হচ্ছে না)।’
অপপ্রচার মোকাবিলা করার উপরে জোর ভারতীয় সেনার
তারইমধ্যে ‘রণ সংবাদ’ মঞ্চে ভারতের সেনাপ্রধান বলেন, ‘বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপের দিকে ভারতের অগ্রগতির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম অপারেশন সিঁদুর ছিল। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের একীকরণ এবং সমন্বয়ের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।’ সেনাপ্রধান 'অপারেশন সিঁদুর'-র পরে গঠিত যুদ্ধ তথ্য সংগঠন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কেও জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রচেষ্টার ১৫ শতাংশ অপপ্রচার অভিযানের মোকাবিলার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল।'
'হাইব্রিড বা গ্রে-জোন' যুদ্ধ নিয়ে কী বললেন সেনাপ্রধান?
তবে, তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগত, পরিচালনগত এবং রণকৌশলগত স্তরে অভিযানগুলিতে সমন্বয় স্থাপন এবং 'হাইব্রিড বা গ্রে-জোন' যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, 'এগুলি সাধারণত প্রচলিত সামরিক সীমার নীচে থাকে, যার উদ্দেশ্য শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া।'
সেনাপ্রধান জানান, আধুনিক যুদ্ধ এখন কেবল ভৌগোলিক সীমা বা কোনও একটি সেনাবাহিনীর আধিপত্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি বিভিন্ন ক্ষেত্র, অংশীদার এবং সংঘাতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্রমাগত পারস্পরিক সমন্বয়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন যে মাল্টি ডোমেন অপারেশনসের (এমডিও) কারণে যুদ্ধের প্রকৃতি এমন হয়ে গিয়েছে, যেখানে বিভিন্ন স্তর এবং দিকে একযোগে অপারেশন চলে। তিনি জোর দেন যে কমান্ডারদের কৌশলগত থেকে রণকৌশলগত স্তর পর্যন্ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিস্থিতির তথ্য তৈরি করতে হবে।
