Sanju Samson on Abhishek Sharma: অভিষেককে 'হিংসে' করেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা, ড্রেসিংরুমের গোপন তথ্য ফাঁস সঞ্জুর!

Sanju Samson on Abhishek Sharma: অভিষেককে 'হিংসে' করেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা, ড্রেসিংরুমের গোপন তথ্য ফাঁস সঞ্জুর!
অভিষেক শর্মাকে 'হিংসে' করেন ভারতীয় খেলোয়াড়রায ড্রেসিংরুমের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। সপ্তাহখানেক আগেই দু'জনে একসঙ্গে মিলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ঝড় তুলেছিলেন। ভারতকে জেতান বিশ্বকাপ।
ভারতীয় ক্রিকেট দলের ড্রেসিংরুম মানেই তারকাদের মেলা। সেখানে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি চলে অফুরন্ত হাসি-ঠাট্টা এবং একে অপরের লেগ-পুলিং। সম্প্রতি টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন একটি সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত মজার এবং চাঞ্চল্যকর কথা জানালেন। তিনি জানিয়েছেন যে কেন দলের সতীর্থরা তরুণ অলরাউন্ডার অভিষেক শর্মার ওপর এক সময় কিছুটা 'ঈর্ষান্বিত' হয়ে পড়েছিলেন। তবে এই ঈর্ষা কোনও শত্রুতা নয়, বরং এক অদ্ভুত মজার কারণে।
অভিষেকের বিশেষ ক্ষমতা
সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে'র কনক্লেভে সঞ্জু জানান, দলের সবাই অভিষেকের একটি বিশেষ ক্ষমতার কারণে তাঁকে হিংসে করতেন। অভিষেক যখনই ব্যাটিংয়ে নামতেন, তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস এবং পাওয়ার দেখা যেত। কিন্তু মজার বিষয় হল, অভিষেক যে বিশেষ 'ব্যাট' ব্যবহার করতেন, সেটিই ছিল আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। স্যামসনের মতে, অভিষেকের কাছে এমন কিছু ব্যাট ছিল, যা সচরাচর সবার কাছে থাকে না। অনেক সময় সতীর্থরা মজার ছলে ভাবতেন, অভিষেকের ব্যাটের মধ্যেই হয়তো কোনও বিশেষ জাদু লুকানো আছে।
ড্রেসিংরুমের মজার পরিবেশ
সঞ্জু বলেন, ‘আমরা যখন অভিষেককে বড়-বড় ছক্কা মারতে দেখতাম, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে ও নিশ্চয়ই কোনও স্পেশাল কাঠ দিয়ে তৈরি ব্যাট ব্যবহার করছে।’ ভারতের এই দুই তরুণ তারকাই বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে দলের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠছেন। সেইসঙ্গে তিনি জানান যে তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতা দলের পরিবেশকে অনেক বেশি ইতিবাচক করে তোলে।
সঞ্জু-অভিষেক রসায়ন
সঞ্জু মনে করেন, অভিষেকের মতো একজন খেলোয়াড় দলে থাকা মানেই বাড়তি সুবিধা। কারণ তিনি কেবল ব্যাট হাতেই নন, স্পিন দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিতে পারেন। অভিষেক যখন তাঁর অভিষেক টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই নির্ভীক ব্যাটিং দেখে অনেক সিনিয়র খেলোয়াড়ও অবাক হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই মূলত অভিষেকের খেলার ধরন এবং তাঁর কিট ব্যাগ নিয়ে সতীর্থদের মধ্যে কৌতূহলী আলোচনা শুরু হয়।
ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ
সঞ্জু স্যামসনের এই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ভক্তরাও বেশ মজা পেয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে যে এখন তারুণ্যের জয়গান চলছে, তা স্পষ্ট। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে এবং সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দল এখন দারুণ ছন্দে ক্রিকেট খেলছে। আর এই স্বাধীনতায় সঞ্জু ও অভিষেকের বন্ধুত্ব এবং একে অপরকে নিয়ে করা এই মজার মন্তব্যগুলোই বুঝিয়ে দেয় যে দলের ভিতর বন্ডিং কতটা শক্ত।