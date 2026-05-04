Left Vote 2026 Kerala Election: প্রায় ৫০ বছরে এই প্রথম! দেশে কোনও রাজ্যে CMর কুর্সিতে নেই বামেরা, বাংলায় ফলাফল..

Left Vote 2026 Kerala Election: প্রায় ৫০ বছরে এই প্রথম! দেশে কোনও রাজ্যে CMর কুর্সিতে নেই বামেরা, বাংলায় ফলাফল..
Kerala Assembly Election 2026:শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কেরলে ৩৫ আসনে এগিয়ে বামেরা। বহুকাল ধরে বামেদের লাল দুর্গ হিসাবে থাকা কেরলে চলতি বছরের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এখনও পর্যন্ত ৮৯ আসনে এগিয়ে থেকে, কার্যত সরকার গড়ার মুখে রয়েছে।
কেরলের ১৪০ আসনের বিধানসভার ভোটে বাম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ জোট শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৩৫ আসনে এগিয়ে। বহুকাল ধরে বামেদের লাল দুর্গ হিসাবে থাকা কেরলে চলতি বছরের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এখনও পর্যন্ত ৮৯ আসনে এগিয়ে থেকে, কার্যত সরকার গড়ার মুখে রয়েছে। এতকাল বামেদের দখলে থাকা কেরলে চলতি ভোটে বিভিন্ন এলাকায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপিও। কেরলে সিপিআইএম নেতা পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বামেদের এই সরকার পতন, কার্যত গোটা ভারতের নিরিখেও বাম রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেরলে বাম সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ৫০ বছর পর এই প্রথমবার কোনও রাজ্যে বাম সরকারের অস্তিত্ব আর রইল না!
একটু পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই দীর্ঘ সময় ধরে বাস শাসন ছিল। ১৯৭৭ সালে প্রথমবার বাংলার বুকে বামেরা সরকার গড়ে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আসে বামেরা। সিপিআইএমের নেতৃত্বাধীন বাম আমল শুরু হয় রাজ্যে। সেই বামেরা এবার ২০২৬ সালের ভোটে এখনও পর্যন্ত একটি আসনে এগিয়ে। ডোমকল কেন্দ্রে এগিয়ে বামেরা। অন্যদিকে, বাম জোটের আইএসএফ-র নৌশাদ সিদ্দিকি ভাঙড়ে দাপট ধরে রেখেছেন। যদিও এর আগের ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যে বামেরা শূন্য আসনে গিয়ে ঠেকেছিল। সেই জায়গা থেকে ২০২৬ সালের ভোট বাংলার বাম রাজনীতির জন্য বেশ তাৎপর্যবাহী ঘটনা।
২০২৬ সালে কেরলের বিধানসভা ভোটও বাম রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কেরলে ২০১৬ সালে পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে বামেরা শাসনে আসে। তার ১০ বছর পরই কেরলে বামেদের পতন হল। এর আগে, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে বামেরা। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বামেরা ত্রিপুরাও শাসন করেছিল। তবে ২০১৮ সালে সেখানে বিধানসভা ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। কেরলে বাম সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এবার গোটা ভারতে আর কোনও রাজ্যে বামেরা থাকছে না মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। যা ভারতীয় রাজনীতির ট্রেন্ডের দিক থেকে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এদিকে, বিধানসভা থেকে চোখ সরিয়ে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানেও বামেরা বেশ কিছুটা পতনের মুখোমুখি হয়। সেই জায়গা থেকে ভারতে বাম রাজনীতি ঘিরে ২০২৬র ভোট বহু জল্পনা, প্রশ্ন সামনে রাখছে।
