Pak armed group threat to PSL players: 'PSL খেলবেন না, কিছু হয়ে গেলে আমাদের দায় নয়', স্মিথদের হুমকি পাক সশস্ত্র গোষ্ঠীর

Pak armed group threat to PSL players: 'PSL খেলবেন না, কিছু হয়ে গেলে আমাদের দায় নয়', স্মিথদের হুমকি পাক সশস্ত্র গোষ্ঠীর
পাকিস্তানে হুমকি ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ-সহ খেলোয়াড়দের! সশস্ত্র গোষ্ঠীর চরম বার্তা দিয়েছে। ওই সংগঠনের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে খেলোয়াড়রা যেন নাম প্রত্যাহার করে নেন পিএসএল থেকে। নাহলে তাঁদের কিছু হলে ওই সংগঠনের কোনও দায় থাকবে না।
পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) নিয়ে আবারও ঘনীভূত হচ্ছে কালো মেঘ। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ-সহ কয়েকজন বিদেশি তারকাকে পাকিস্তান ছাড়ার জন্য সরাসরি হুমকি দিয়েছে একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশি ক্রিকেটারদের মনে। যদিও বিষয়টি নিয়ে আপাতত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
বালোচিস্তানে নরসংহার চালাচ্ছে পাকিস্তান সরকার, দাবি সশস্ত্র গোষ্ঠীর
রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (জামাত-উল-আহরার) নামে একটি সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানি সেনার অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং বালোচিস্তানের মানুষ। সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলছে সরকার। আর খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং বালোচিস্তানে যখন পাকিস্তান সরকার নরহিংসা চালাচ্ছে, তখন পিএসএলের মতো টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে।
PSL থেকে নাম তুলুন, বিদেশি-সহ সব খেলোয়াড়দের আর্জি
সেই পরিস্থিতিতে বিদেশি-সহ সমস্ত খেলোয়াড়দের 'পরামর্শ' দেওয়া হয়েছে ওই সংগঠনের তরফে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে যে এখন পাকিস্তানের যা পরিস্থিতি, নিরাপত্তার যা হাল, তাতে খেলোয়াড়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না। সেই পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়রা যেন পিএসএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন। দেশের একপ্রান্তে অত্যাচার, নরসংহার চালিয়ে পাকিস্তান সরকার অপর প্রান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করছে।
সংবাদমাধ্যম দ্য সানডে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই সংগঠনের কমান্ডার বলেছেন যে ‘আমরা সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডগুলোকে তাদের খেলোয়াড়দের পাকিস্তানে না পাঠানোর পরামর্শ দিচ্ছি। তাঁদের কিছু হয়ে গেলে দায় আমাদের থাকবে না। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সতর্কবার্তা জারি করেছি।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সাধ্যমতো আমরা সবকিছু করব, কিন্তু ম্যাচ হতে দেব না। টুর্নামেন্টটি যাতে ব্যাহত হয় এবং খেলোয়াড়রা মাঠে নামতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব।'
