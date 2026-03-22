Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Virat Kohli on chartered flight: IPL-র মধ্যেই লন্ডনে যাওয়া-আসা করবেন বিরাট? চেয়েছেন চার্টার্ড ফ্লাইট? জানালেন নিজেই

    ভারত থেকে লন্ডন ফেরার জন্য চার্টার্ড ফ্লাইট চেয়েছেন বিরাট কোহলি? দুটি ম্যাচের মধ্যে যদি তিনদিনের ব্যবধান থাকে, তাহলে লন্ডনে ফিরে যাবেন? ফিরে আসবেন পরবর্তী ম্যাচের আগে? সেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি।

    Published on: Mar 22, 2026 2:56 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারত থেকে লন্ডন ফেরার জন্য চার্টার্ড ফ্লাইট চেয়েছেন বিরাট কোহলি? দুটি ম্যাচের মধ্যে যদি তিনদিনের ব্যবধান থাকে, তাহলে লন্ডনে ফিরে যাবেন? ফিরে আসবেন পরবর্তী ম্যাচের আগে? আইপিএলের আগেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) কর্তৃপক্ষের কাছে বিরাট নাকি এমনই দাবি রেখেছেন বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল। আর সেইসব দাবি খারিজ করে দিলেন বিরাটই। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেরকমই একটি খবর শেয়ার করে দুটি হাসির ইমোজি দেন। যে ইমোজিতে হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে পুরো বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বিরাট।

    আরসিবির অনুশীলনে বিরাট কোহলি। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Royal Challengers Bengaluru﻿)
    আরসিবির অনুশীলনে বিরাট কোহলি। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Royal Challengers Bengaluru﻿)

    অনুশীলন শুরু বিরাটের, শনিবার প্রথম ম্যাচ

    এমনিতে আইপিএলের সময় দিনকয়েক আগেই বিরাট বেঙ্গালুরুতে চলে এসেছেন। শুরু করে দিয়েছেন অনুশীলনও। এবার আইপিএলে প্রথমবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মাঠে নামবেন বিরাট। আগামী সপ্তাহের শনিবার (২৮ মার্চ) প্রথম ম্যাচ আছে আরসিবির। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় প্রথম ম্যাচই পড়েছে বিরাটদের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবে ঘরের মাঠ চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে।

    জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিলেও আইপিএলের মঞ্চে বিরাটের তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি। চিন্নাস্বামীতে বিরাটের নেট সেশন ছিল দেখার মতো। নেটে দীর্ঘক্ষণ প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি এবার তিনি জোর দিচ্ছেন বিশেষ কিছু শটের উপর। তাছাড়াও বিরাটের প্রস্তুতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল তাঁর ফিটনেস।

    তরুণদের মেন্টর বিরাট কোহলি

    সেইসঙ্গে এবারের প্রস্তুতি শিবিরে বিরাটকে কেবল একজন ব্যাটার হিসেবে নয়, বরং দলের তরুণ তুর্কিদের মেন্টর হিসেবেও দেখা যাচ্ছে বিরাটকে। নেটে তরুণ তুর্কিদের ব্যাটিং টিপস দেওয়ার পাশাপাশি আরসিবির নতুন কম্বিনেশন নিয়ে কোচিং স্টাফদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করছেন তিনি। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের আইপিএলে কোহলি কেবল অরেঞ্জ ক্যাপের লড়াইয়ে থাকবেন না, বরং তাঁর লক্ষ্য হবে আরসিবির ট্রফি ডিফেন্ড করা। বিরাটের এই জানপ্রাণ লড়িয়ে দেওয়া প্রস্তুতি দেখে উচ্ছ্বসিত ‘বোল্ড আর্মি’। মাঠের লড়াই শুরুর অপেক্ষায় এখন কোটি-কোটি ক্রিকেটপ্রেমী।

    News/News/Virat Kohli On Chartered Flight: IPL-র মধ্যেই লন্ডনে যাওয়া-আসা করবেন বিরাট? চেয়েছেন চার্টার্ড ফ্লাইট? জানালেন নিজেই
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes