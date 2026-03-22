Virat Kohli on chartered flight: IPL-র মধ্যেই লন্ডনে যাওয়া-আসা করবেন বিরাট? চেয়েছেন চার্টার্ড ফ্লাইট? জানালেন নিজেই

ভারত থেকে লন্ডন ফেরার জন্য চার্টার্ড ফ্লাইট চেয়েছেন বিরাট কোহলি? দুটি ম্যাচের মধ্যে যদি তিনদিনের ব্যবধান থাকে, তাহলে লন্ডনে ফিরে যাবেন? ফিরে আসবেন পরবর্তী ম্যাচের আগে? আইপিএলের আগেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) কর্তৃপক্ষের কাছে বিরাট নাকি এমনই দাবি রেখেছেন বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল। আর সেইসব দাবি খারিজ করে দিলেন বিরাটই। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেরকমই একটি খবর শেয়ার করে দুটি হাসির ইমোজি দেন। যে ইমোজিতে হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে পুরো বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বিরাট।
জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিলেও আইপিএলের মঞ্চে বিরাটের তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি। চিন্নাস্বামীতে বিরাটের নেট সেশন ছিল দেখার মতো। নেটে দীর্ঘক্ষণ প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি এবার তিনি জোর দিচ্ছেন বিশেষ কিছু শটের উপর। তাছাড়াও বিরাটের প্রস্তুতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল তাঁর ফিটনেস।
সেইসঙ্গে এবারের প্রস্তুতি শিবিরে বিরাটকে কেবল একজন ব্যাটার হিসেবে নয়, বরং দলের তরুণ তুর্কিদের মেন্টর হিসেবেও দেখা যাচ্ছে বিরাটকে। নেটে তরুণ তুর্কিদের ব্যাটিং টিপস দেওয়ার পাশাপাশি আরসিবির নতুন কম্বিনেশন নিয়ে কোচিং স্টাফদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করছেন তিনি। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের আইপিএলে কোহলি কেবল অরেঞ্জ ক্যাপের লড়াইয়ে থাকবেন না, বরং তাঁর লক্ষ্য হবে আরসিবির ট্রফি ডিফেন্ড করা। বিরাটের এই জানপ্রাণ লড়িয়ে দেওয়া প্রস্তুতি দেখে উচ্ছ্বসিত ‘বোল্ড আর্মি’। মাঠের লড়াই শুরুর অপেক্ষায় এখন কোটি-কোটি ক্রিকেটপ্রেমী।