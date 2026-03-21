ICC Cricket World Cup 2027 Preparation: রোহিত-বিরাটের ‘শেষ’ বিশ্বকাপের দলে কারা? সম্ভাব্য ২০ জন বেছে নিল BCCI, নজর IPL-এ

এখনও দেড় বছর বাকি। কিন্তু ২০২৭ সালের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য ইতিমধ্যে ২০ জন সম্ভাব্য খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করে ফেলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় বোর্ডের এক শীর্ষকর্তার সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কোন ২০ জন খেলোয়াড় আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলার বিমানে উঠতে পারেন, তা চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে। আইপিএলের সময় পাঁচ নির্বাচক ওই খেলোয়াড়দের উপরে বিশেষভাবে নজর রাখবেন বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
T20 বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক্সের আগে জোর ২০২৭-র বিশ্বকাপে
এমনিতে আগামী বছর অক্টোবর-নভেম্বরে একদিনের বিশ্বকাপ আছে। ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে স্বপ্নভঙ্গের ফাইনালের পরে এবারের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। আবার সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটাই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির শেষ বিশ্বকাপ হবে। তাছাড়াও ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের আগে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপই হল সাদা বলের প্রথম বড় আইসিসি টুর্নামেন্ট। সেই পরিস্থিতিতে এবারের আইপিএল থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিচ্ছে ভারতীয় বোর্ড।
নয়া কোনও তারকার খোঁজে নেই বিসিসিআই
তবে একদিনের বিশ্বকাপের জন্য সেই অর্থে আইপিএল থেকে নতুন কোনও খেলোয়াড়ের সন্ধান করছে না আইসিসি। সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের দলে ঢুকতে পারেন, এমন ২০ জন সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের উপরে আইপিএলের সময় নজর রাখবেন নির্বাচকরা। তাঁদের পারফরম্যান্স কেমন হচ্ছে, ফিটনেস কেমন আছে, সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক নির্বাচক যাতে কমপক্ষে একটি ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে বিসিসিআই। অর্থাৎ পাঁচজন নির্বাচক প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচটি ম্যাচ দেখবেন স্টেডিয়ামে বসে। বাকি ম্যাচগুলি টিভিতেই দেখতে পারবেন।
