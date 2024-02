Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Sri Lanka beat Afghanistan by 155 runs

Sri Lanka vs Afghanistan Highlights :



First Innings



Sri Lanka Score - 308/6 in 50.0 overs





Sri Lanka batting performance

Charith Asalanka 97(74)

Kusal Mendis 61(65)



Afghanistan bowling performance

Azmatullah Omarzai 10-56-3

Fazalhaq Farooqi 10-55-1



Second Innings



Afghanistan Score - 153/10 in 33.5 overs





Afghanistan batting performance

Rahmat Shah 63(69)

Ibrahim Zadran 54(76)



Sri Lanka bowling ...Read More performance

Wanindu Hasaranga 6.5-27-4

Asitha Fernando 6-23-2



Sri Lanka vs Afghanistan Live Score, 2nd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024