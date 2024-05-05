Explore
Sunday, May 5, 2024
New Delhi 37oC
Hindustan Times News
Games
HomeHT Home
E-Paper
Start 14 Days Free Trial
Subscribe
Enjoy unlimited access

Subscribe Now! Get features like

ad-free-icon
Ad liteA Minimal Ad Experience
premium-icon
HT Premium ArticlesExpertly crafted articles
quick-read-icon
Quickreads SegmentNews brief in summary format
epaper-icon
HT E-paperAccess digital news experience
subc-pop
Start 14 Days Free Trial
Edit Profile
Start 14 Days Free TrialSubscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
New Delhi370C
Sunday, May 5, 2024
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    IPL 2024
    Live

    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024 to start at 09:00 PM

    May 5, 2024 8:00 PM IST
    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024. Match will start at 09:00 PM
    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score, 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024
    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score, 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024

    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024. Match will start on 05 May 2024 at 09:00 PM
    Venue : Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

    Sri Lanka Women squad -
    Hansima Karunaratne, Harshitha Madavi, Hasini Perera, Nilakshi de Silva, Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu, Kavisha Dilhari, Shashini Gimhani, Anushka Sanjeewani, Achini Kulasuriya, Inoka Ranaweera, Inoshi Priyadharshani, Kawya Kavindi, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani
    United Arab Emirates Women squad -
    Avanee Patil, Esha Oza, Lavanya Keny, Rinitha Rajith, Kavisha Egodage, Khushi Sharma, Samaira Dharnidharka, Theertha Satish, Al Maseera, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Mehak Thakur, Siya Gokhale, Suraksha Kotte, Vaishnave Mahesh    ...Read More

    Follow all the updates here:
    May 5, 2024 8:00 PM IST

    Welcome to the live coverage of 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024

    Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Match Details
    2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024 between Sri Lanka Women and United Arab Emirates Women to be held at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi at 09:00 PM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024 to start at 09:00 PM
    OPEN APP
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    © 2024 HindustanTimes