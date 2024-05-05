Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024 to start at 09:00 PM
Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024. Match will start on 05 May 2024 at 09:00 PM
Venue : Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
Sri Lanka Women squad -
Hansima Karunaratne, Harshitha Madavi, Hasini Perera, Nilakshi de Silva, Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu, Kavisha Dilhari, Shashini Gimhani, Anushka Sanjeewani, Achini Kulasuriya, Inoka Ranaweera, Inoshi Priyadharshani, Kawya Kavindi, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani
United Arab Emirates Women squad -
Avanee Patil, Esha Oza, Lavanya Keny, Rinitha Rajith, Kavisha Egodage, Khushi Sharma, Samaira Dharnidharka, Theertha Satish, Al Maseera, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Mehak Thakur, Siya Gokhale, Suraksha Kotte, Vaishnave Mahesh...Read More
Welcome to the live coverage of 2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024
Sri Lanka Women vs United Arab Emirates Women Match Details
2nd Semi-Final of ICC Women's T20 World Cup Qualifier, 2024 between Sri Lanka Women and United Arab Emirates Women to be held at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi at 09:00 PM. Stay tuned for live updates.