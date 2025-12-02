Rahu and Shukra in Kumbh: ১৮ বছর পর কুম্ভে রাহু-শুক্র ঘোরাবেন খেলা! ভাগ্য খুলবে একগুচ্ছ রাশির
কুম্ভ রাশিতে শুক্রের প্রবেশ মায়াবী গ্রহ রাহুর সাথে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবে, যা কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যও সৃষ্টি করতে পারে।
জাঁকজমক, সুখ, সম্পদ, প্রেম এবং সৌন্দর্যের উপাদান শুক্র শীঘ্রই শনির চিহ্নে প্রবেশ করতে চলেছে। কুম্ভ রাশিতে শুক্রের প্রবেশ অধরা গ্রহের সাথে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবে, যা কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাগ্যের উত্থানের কারণও হতে পারে। একই সময়ে, অধরা গ্রহ রাহু ইতিমধ্যে কুম্ভ রাশিতে বসে থাকবে, যার ফলে রাহু এবং শুক্রের যুতি তৈরি হবে।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, প্রায় ১৮ বছর পরে ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে কুম্ভ রাশিতে এই যুতি গঠিত হবে। শনির রাশিচক্র কুম্ভ রাশিতে শুক্র এবং রাহুর সংমিশ্রণের কারণে, কিছু রাশিচক্রের উপকার হবে এবং কাউকে সতর্ক থাকতে হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কুম্ভ রাশিতে শুক্রের প্রবেশের সাথে কোন রাশিচক্র উজ্জ্বল হতে চলেছে -
মিথুন
ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য আপনি একটি বড় চুক্তি পেতে পারেন। চাকুরীজীবীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। প্রেমের জীবনে রোম্যান্স বজায় রাখতে আপনার সঙ্গীকে বোঝার চেষ্টা করুন। সন্তানের সাথে সময় কাটানো আপনার পক্ষে ভাল হবে।
ধনু রাশি: শনির রাশি কুম্ভ রাশিতে শুক্র এবং রাহুর সংমিশ্রণ ধনু রাশির জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। কাজের সাথে সম্পর্কিত আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও রোমান্স বজায় থাকবে। ব্যবসায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে, যা আপনাকে আর্থিক সুবিধা দেবে। একইসঙ্গে এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্যও অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা শনির রাশিচক্রের শুক্র এবং রাহুর সংমিশ্রণ থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনার আয় বাড়বে। পরিবারে সুখ থাকবে। অতীতে করা বিনিয়োগ আপনার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসবে। একই সঙ্গে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব।
