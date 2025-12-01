Edit Profile
    Woman marries Corpse of Boyfriend: প্রেমিকের মৃতদেহের রক্তই সিঁদুর হিসাবে…!খুনে উস্কানি নিয়ে তরুণীর বিস্ফোরক অভিযোগ

    ‘আমার পরিবার তাঁকে হত্যা করেছে... আমাদের প্রেমকে অমর করার জন্যই আমি তাঁকে বিয়ে করেছি।’

    Published on: Dec 01, 2025 8:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    সক্ষম হত্যাকাণ্ড ঘিরে প্রেমিকা আঁচল মুখ খুলতেই বিস্ফোরক অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের নান্দেদে ২১ বছর বয়সী তরুণী আঁচল তাঁর নিহত প্রেমিকের মৃতদেহের রক্ত ব্যবহার করে নিজের কপালে সিঁদুর লাগিয়েছিলেন বলে খবর। বর্ণ বৈষম্যের জেরে এই খুন বলে, ওই তরুণীর বাবা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে ওই তরুণী অভিযোগ করেন। ওই তরুণী অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রেমিক সক্ষমের উপর আক্রমণ করার জন্য তাঁর ভাইদের উস্কে দেওয়া বেশ কয়েকজনের মধ্যে দুজন পুলিশও ছিলেন।

    মৃত প্রেমিককে 'বিয়ে' করা মহারাষ্ট্রের এক মহিলার রক্ত সিন্দুর হিসাবে লাগানো হয়েছিল (X/@scribe_it)
    তাঁর পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আঁচল মামিদওয়ার বলেছিলেন, যে তিনি তাঁর প্রেমিক সক্ষম টেটকে শেষবারের মতো 'বিয়ে' করতে চেয়েছিলেন - এমনকি যদি তিনি আর বেঁচে না থাকেন, তাতেও তিনি সক্ষমকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।অঞ্চল,'আমার পরিবার তাঁকে হত্যা করেছে... আমাদের প্রেমকে অমর করার জন্যই আমি তাঁকে বিয়ে করেছি।' কান্নাজড়িত অবস্থায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আঁচল অভিযোগ করেন, তফসিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় তাঁর পরিবার কয়েক মাস ধরে সক্ষমকে হুমকি দিয়ে আসছিল। আঁচল বলেন,'আমরা তিন বছর একসঙ্গে ছিলাম। জাতপাতের কারণে আমার পরিবার কখনও রাজি হয়নি।' তিনি জানান, তাঁর পরিবার বারবার খুঁজেছিল সক্ষমকে খুনের সুযোগ। তাঁর অভিযোগ, তাঁর ভাইরা সক্ষমের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজায়। এক্ষেত্রে আঁচল বলছেন,'পুলিশ সদস্যরা আমার ভাইকে বলেছিল, 'মিথ্যা মামলা করার পরিবর্তে, আপনি কেন আমাদের কাছে আসার আগে তাঁকে হত্যা করছেন না? আমার ভাই এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে সক্ষমকে মেরে ফেলল। 'থানার মন্তব্যের বিষয়ে পুলিশ এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত না করলেও বিষয়টি তদন্তাধীন বলে জানিয়েছে।

    গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নান্দেদের পুরাতন গঞ্জ এলাকায় বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন ২০ বছর বয়সী সাক্ষম। তাঁর সঙ্গে আঁচলের ভাই হিমেশ মামিদ্বারের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। হিমেশ তাকে গুলি করে, গুলি তার পাঁজর ভেদ করে। এরপর তিনি তার মাথায় একটি টাইল বা পাথর আঘাত করে তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান। এর পরপরই হিমেশ, তার ভাই সাহিল ও তাদের বাবা গজাননকে গ্রেফতার করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )

