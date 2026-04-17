Akshaya Tritiya 2026 Lucky Zodiacs: ‘অক্ষয় যোগে’ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে খুলবে এই ৪ রাশির ভাগ্যের দরজা, ঘরে আসবে টাকাও

Akshaya Tritiya 2026 Lucky Zodiacs: ‘অক্ষয় যোগে’ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে খুলবে এই ৪ রাশির ভাগ্যের দরজা, ঘরে আসবে টাকাও
Akshaya Tritiya 2026 Lucky Zodiacs: এবার অক্ষয় তৃতীয়া শুরু হচ্ছে আগামী ১৯ এপ্রিল (৫ বৈশাখ, রবিবার) সকাল ১০টা ৫১ মিনিটে। আর তৃতীয়া তিথি শেষ হচ্ছে আগামী ২০ এপ্রিল (৬ বৈশাখ, সোমবার) সকাল ৭টা ২৮ মিনিটে।
Akshaya Tritiya 2026 Lucky Zodiacs: অক্ষয় তৃতীয়া কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে এক বিরল মহেন্দ্রক্ষণ। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের এই বিশেষ তিথিটি সনাতন ধর্মে অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। তবে ২০২৬ সালে এই দিনটির গুরুত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে, কারণ এই দিনে তৈরি হচ্ছে ‘অক্ষয় যোগ’। জ্যোতিষীদের মতে, এই বিশেষ যোগের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখবেন।
অক্ষয় তৃতীয়ার গুরুত্ব ও অক্ষয় যোগ
হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, অক্ষয় তৃতীয়া হল এমন একটি তিথি, যখন কোনও শুভ কাজের জন্য ‘পঞ্জিকা’ দেখার প্রয়োজন হয় না। এই দিনে করা যে কোনও দান বা বিনিয়োগের ফল কখনও ক্ষয় হয় না, তাই এর নাম অক্ষয়। ২০২৬ সালে গ্রহের বিশেষ অবস্থান এবং নক্ষত্রের মিলনে যে শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে, তা দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। বিশেষ করে শনি, বৃহস্পতি এবং শুক্রের অবস্থান কয়েকটি রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিচ্ছে।
মেষ রাশি
২০২৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়া মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ হয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন বা সম্পত্তি কিনতে চাইছেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পাশাপাশি সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অক্ষয় যোগের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।
বৃষ রাশি
বৃষ রাশির অধিপতি শুক্র, আর অক্ষয় তৃতীয়ার সময় শুক্রের শুভ প্রভাব আপনার ওপর বজায় থাকবে। এই সময় আপনার বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরবে। যাঁরা শেয়ার বাজার বা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাঁরা এই সময়ে লাভবান হতে পারেন। আপনার অমীমাংসিত আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে।
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি রাজযোগের মতো ফল দেবে। সরকারি চাকুরিপ্রার্থীদের জন্য বড় কোনও সুখবর আসতে পারে। আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে স্বর্ণ বা রূপো কেনা আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। আর্থিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।
ধনু রাশি
বৃহস্পতির কৃপায় ধনু রাশির জাতকরা এই সময়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে বিশেষ আগ্রহী হবেন। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে বলে কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন হবে। বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য বড় কোনো ডিল ফাইনাল করার আদর্শ সময় এটি। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের মুখ দেখতে পারেন।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More