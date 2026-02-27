Baba Vanga 2026 Prediction: কলকাতায় ভূমিকম্প.. ২০২৬ এ বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী কী বলছে? রয়েছে কোন সংকেত?

Baba Vanga 2026 Prediction: কলকাতায় ভূমিকম্প.. ২০২৬ এ বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী কী বলছে? রয়েছে কোন সংকেত?
বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী কী বলছে?
সদ্য হয়েছে সূর্যগ্রহণ। আর সামনেই রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ। তার মাঝে এদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে। স্বভাবতই ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অনেকে। তবে প্রশ্ন হল, ২০২৬ জুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি আরও আছে? এক্ষেত্রে নজর রাখা যাক বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে। ২০২৬ ঘিরে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীতে কী রয়েছে?
প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী:-
বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সালে ভূপৃষ্ঠারে ৭ থেকে ৮ শতাংশ অংশ হু হু করে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে ভূমিকম্প, পরিবেশগত নানা কারণে। এতে বন্যা, তাপপ্রবাহের আলাদা ইঙ্গিতও রয়েছে। তবে কোন এলাকায় এগুলি হতে পারে, তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা তিনি দেননি। এদিকে, দেখা যাচ্ছে, নানান ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, পরিবেশ পরিবর্তনের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে বিশ্ব। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে ছোটবড় মিলিয়ে ইতিমধ্যেই বহু ভূমিকম্প এই বছরে হয়ে গিয়েছে।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সংঘাতে রয়েছে ইরান। অন্যদিকে, ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। সদ্য গতকাল থেকে ডুরান্ড লাইন নিয়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। তারই মাঝে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকেত ২০২৬র জন্য দিয়েছেন বাবাভাঙ্গা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সালে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারে।
ভিনগ্রহীরা কি আসছে?
বাবাভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিনগ্রহীদের সঙ্গে হয়তো মানুষের সাক্ষাৎ হতে পারে। সদ্য ভিন্গ্রহীদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে বলতে শোনা যায়, ‘সত্যি আছে, কিন্তু আমি ওদের দেখিনি। তবে এরিয়া ৫১-এ রাখা হয়নি ওদের।’ বিষয়টি নিয়ে ওবামাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, ‘মস্ত বড় ভুল করলেন উনি। গোপন তথ্য় ফাঁস করে দিয়েছেন। ওঁর থেকে ওই আচরণ কাম্য ছিল না।’ এরপরই পরই ভিন্গ্রহী এবং UFO নিয়ে সব গোপন নথিপত্র প্রকাশের নির্দেশ দিলেন ট্রাম্প। ফলত কৌতূহল এই নিয়ে তুঙ্গে।
