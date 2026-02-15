Edit Profile
    আজ মহাশিবরাত্রির পুজো করবেন? পুজোর থালায় কোন কোন সামগ্রী রাখতেই হবে? রইল তালিকা

    শাস্ত্রমতে, ভোলানাথ অল্পে তুষ্ট হলেও তাঁর পুজোয় নির্দিষ্ট কিছু উপচারের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাশিবরাত্রির পুজোর সম্পূর্ণ উপচার তালিকা এবং প্রতিটি সামগ্রীর মাহাত্ম্য জেনে নিন।

    Published on: Feb 15, 2026 1:31 PM IST
    By Suman Roy
    মহাশিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ পেতে সঠিক পূজা সামগ্রী দিয়ে আরাধনা করা অত্যন্ত জরুরি। শাস্ত্রমতে, ভোলানাথ অল্পে তুষ্ট হলেও তাঁর পুজোয় নির্দিষ্ট কিছু উপচারের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাশিবরাত্রির পুজোর সম্পূর্ণ উপচার তালিকা এবং প্রতিটি সামগ্রীর মাহাত্ম্য জেনে নিন।

    মহাদেবকে প্রসন্ন করতে পুজোর থালায় এই সামগ্রীগুলি রাখা আবশ্যিক, দেখে নিন সম্পূর্ণ তালিকা

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, মহাশিবরাত্রির দিন সঠিক বিধি মেনে এবং বিশুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে শিবলিঙ্গে পুজো দিলে জীবনের সমস্ত অশান্তি দূর হয় এবং মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। তবে অনেক সময় পুজোর তাড়াহুড়োয় আমরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় করতে ভুলে যাই। শিবরাত্রির পুজোর জন্য কোন কোন উপকরণ অপরিহার্য, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

    অভিষেক বা স্নানের সামগ্রী

    মহাদেবের পুজোর প্রধান অংশ হলো অভিষেক। শিবলিঙ্গকে শীতল রাখতে এবং শুদ্ধ করতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রয়োজন:

    • গঙ্গাজল: শুদ্ধিকরণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ।
    • কাঁচা দুধ: বংশ বৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির প্রতীক।
    • দই: পারিবারিক স্থায়িত্ব ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসে।
    • মধু: মধুর বাচনভঙ্গি ও ভাগ্যোন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়।
    • ঘি: শারীরিক তেজ ও দীর্ঘায়ুর আশীর্বাদ পেতে ঘি অর্পণ করা হয়।
    • আখের রস বা শর্করা: আনন্দ ও দারিদ্র্য মুক্তির জন্য।

    মহাদেবের প্রিয় পত্র-পুষ্প ও ফল

    ভোলেনাথ প্রকৃতির দেবতা, তাই দাম্পত্য সামগ্রীর চেয়ে তাঁর কাছে প্রাকৃতিক উপকরণ বেশি প্রিয়:

    • বেলপাতা: তিনটি পাতা যুক্ত অখণ্ড বেলপাতা (বিল্বপত্র) ছাড়া শিবের পুজো অসম্পূর্ণ। এটি ত্রিগুণের প্রতীক।
    • ধুতুরা ফুল ও ফল: মোহ এবং বিষাদ ত্যাগের প্রতীক হিসেবে এটি শিবকে নিবেদন করা হয়।
    • আকন্দ ও নীলকণ্ঠ ফুল: শিবের অত্যন্ত প্রিয় এই ফুলগুলি মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে।
    • সাদা চন্দন: শিবলিঙ্গকে শীতল রাখার জন্য সাদা চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়।
    • ভস্ম: বৈরাগ্যের প্রতীক হিসেবে ভস্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

    অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

    • প্রদীপ ও ধূপ: পুজোর স্থানে ইতিবাচকতা ছড়াতে ঘি বা তিলের তেলের প্রদীপ ও সুগন্ধি ধূপকাঠি।
    • পঞ্চামৃত: দুধ, দই, মধু, চিনি ও ঘিয়ের মিশ্রণ যা পুজোর শেষে প্রসাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
    • জানেউ বা পৈতা: মহাদেবকে বস্ত্র হিসেবে সুতির পৈতা অর্পণ করা হয়।
    • ভাঙ: শিবের প্রিয় এই দ্রব্যটি অর্পণ করলে ভক্তের রোগ ও শোক নাশ হয় বলে বিশ্বাস।
    • মিষ্টি ও নৈবেদ্য: আতপ চাল, ফলমূল এবং বাতাসা বা মিছরি।

    কেন এই সামগ্রীগুলো গুরুত্বপূর্ণ? জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ অনুসারে, মহাশিবরাত্রির রাতে পরিবেশের নেতিবাচকতা তুঙ্গে থাকে। বেলপাতা, দুধ এবং চন্দনের মতো সামগ্রীগুলি শীতল প্রকৃতির, যা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে।

    • চন্দ্রের দোষ মুক্তি: যারা মানসিক অশান্তিতে ভোগেন, তারা যদি এদিন রুপোর পাত্রে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে অভিষেক করেন, তবে চন্দ্র গ্রহের কুপ্রভাব কেটে যায়।
    • শনি ও রাহুর শান্তি: ভস্ম এবং কালো তিল অর্পণ করলে শনির সাড়ে সাতি বা রাহুর অশুভ দশা থেকে মুক্তি মেলে।

    পুজোর সময় মনে রাখুন কিছু জরুরি নিয়ম

    ১. শিবলিঙ্গে কখনও কেতকী ফুল বা তুলসী পাতা দেবেন না।

    ২. মহাদেবকে কখনও সিঁদুর বা হলুদ সরাসরি লিঙ্গে লেপন করবেন না (এটি শক্তির আধার, তাই চন্দন ব্যবহার শ্রেয়)।

    ৩. অভিষেক করার সময় জল বা দুধের ধারা যেন খুব ধীর এবং অবিচ্ছিন্ন থাকে।

