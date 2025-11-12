Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১২ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে আজ কোন কোন রাশির ভাগ্যে রয়েছে সৌভাগ্য়ের যোগ, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম থেকে স্বাস্থ্য, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান, তাহলে সেই দিনটিও আপনার জন্য একটি শুভ দিন হতে চলেছে। আপনার সম্পত্তি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ খুঁজে পাওয়া আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। ব্যবসায় ভালো লাভের সাথে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনার বসের সাথে তর্ক করবেন না। আপনি অন্যান্য বিষয়ে বেশি মনোযোগী হবেন, যা সমস্যার কারণ হতে পারে। পারিবারিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকায় গাড়ি বা গাড়ি ভাড়া করবেন না। আপনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করবেন, যা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা বড় সুযোগ পেতে পারেন।
মিথুন
আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়ানো উচিত এবং ব্যবসায়িক ওঠানামার সাথে সাথে আপনি কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে চাইতে পারেন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে আপনি উপকৃত হবেন। প্রেমে পড়া ব্যক্তিদের কোনও বিষয়ে তাদের সঙ্গীর সাথে দ্বন্দ্ব থাকবে।
কর্কট
আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কারণ আপনার ব্যয় অতিরিক্ত হবে, তবে আপনার আয় হ্রাস পাবে, যা পরে আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার যে কোনও সন্দেহও দূর হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহ চূড়ান্ত হতে পারে