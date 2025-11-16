Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ১৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৬ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫ দেখে নিন কারা লাকি। চার রাশির ভাগ্যফল রইল। দেখে নিন রাশিফল।
মেষ
পারিবারিক জীবনে আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনি একটি ভালো ব্যবসায়িক চুক্তি পেতে পারেন। যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। গুজবের উপর নির্ভর করবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। আপনি সরকারি কর্মসূচি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন।
বৃষ
আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি পদোন্নতি পেতে পারেন, তবে দূরে বসবাসকারী পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর শুনতে পারেন। আপনি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারেন।
আর্থিক বিষয়ে আপনার জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে, তবে আপনি যদি অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করেন, তাহলে তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাই টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন এবং তাদের যেকোনো উদ্বেগ সমাধানের চেষ্টা করবেন। অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু গোপন রাখা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।
কর্কট
বিবাহিত জীবন সুখে ভরে থাকবে, এবং যদি আপনার কোনও কাজ বাকি থাকে, তবে আপনি তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আজ অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে, আপনি প্রতিটি কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও উন্নত হবে। যদি আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তাহলে তা করুন।