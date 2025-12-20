Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ সকালের ভোরেই দেখে নিন আজ সপ্তাহান্তে শনিবার দিনটি আপনার জন্য কেমন কাটবে। গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে জ্যোতিষ গণনা রাশিগুলির ভফাগ্যফলের আভাস দেয়। সেই অনুযায়ী দেখে নিন কেমন কাটবে, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ সাল।
মেষ
সম্পত্তির দিক থেকে আপনার জন্য দিনটি ভালো হবে। নতুন বাড়ি, দোকান ইত্যাদি কেনা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার বাবার সাথে পরামর্শ করে আপনি যেকোনো নতুন উদ্যোগ নেবেন। আপনার ছোট বাচ্চাদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। আপনার বাবার একটি পুরনো অসুস্থতা আবার দেখা দেবে, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যদি সম্প্রীতির অভাব থাকে, তাহলে অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া হবে, যা অবশ্যই সম্পর্কে তিক্ততা আনবে।
বৃষ
অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ আসবে। আপনার ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। আপনার অতিরিক্ত মশলাদার খাবারও এড়িয়ে চলা উচিত। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন একটি মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে এবং আপনাকে একই সাথে অনেক কাজ করতে হবে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন।
মিথুন
দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে, কারণ তারা যদি পরীক্ষা দেয় তবে তাদের ফলাফল পেতে পারে। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন এবং যদি আপনি ব্যবসায়িকভাবে কারও সাথে অংশীদার হন, তবে তাদের উপর আপনার নজর রাখা উচিত। গাড়ির বিকলতা আপনার খরচ বাড়িয়ে দেবে। অন্যদের সাথে কথা বলার সময় আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তারা বিরক্ত বোধ করতে পারে।
কর্কট
আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে নিমগ্ন থাকবেন, তবে আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার বাবার সাথে কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার চাকরির সাথে সম্পর্কিত কোনও কাজে বাইরে যেতে পারেন। আপনি বন্ধুদের সাথে মজা করার জন্য কিছু সময় ব্যয় করবেন, তবে আপনি কিছু কাজের জন্য তাড়াহুড়ো করতে পারেন।
