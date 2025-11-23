Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer:মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    আজ রবিবার দিনটি কেমন কাটবে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের? তার হদিশ দিচ্ছে ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল।

    Published on: Nov 23, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২৩ নভেম্বর ২০২৫, রবিবার দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ সমস্ত দিক দিয়ে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিচক্রের চার রাশির ভাগ্যফল।

    ২৩ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
    ২৩ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি এগিয়ে থাকবেন। আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনাকে একটি বড় লক্ষ্যে অটল থাকতে হবে। আপনার চিন্তাভাবনা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার আয়ের কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। ভালো চিন্তাভাবনা থেকে আপনি উপকৃত হবেন। আপনার বন্ধুদের সমর্থন এবং সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, আজকের দিনটি একটি ভালো দিন হতে চলেছে।

    বৃষ

    যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা এড়িয়ে চলা উচিত। যেকোনো অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। আপনার বড়দের কাছ থেকে আপনি প্রচুর সমর্থন পাবেন এবং কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভে আপনি খুশি হবেন। আপনার ছোটদের ভুলগুলো উদারতার সাথে ক্ষমা করা উচিত।

    মিথুন

    আপনার জন্য সাবধানে চিন্তা করার দিন হবে, কারণ আপনার বিরোধীরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আপনি আপনার ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু কারও সাথে অংশীদারিত্ব আপনার সমস্যার কারণ হবে। আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার মন অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকবে। আপনার স্ত্রী আপনার পাশে থাকবেন।

    কর্কট

    আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরিচিতদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন না। আপনার এমন কিছু ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনি না চাইলেও করতে বাধ্য হবেন। পরিবারে একজন নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। আপনার উপর অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আপনি সেগুলির দ্বারা অভিভূত হবেন না। কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

