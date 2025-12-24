Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল।

    Published on: Dec 24, 2025 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ বুধবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে রাশিফল। জ্যোতিষ গণনায় দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?

    মেষ

    আজ আপনার জন্য একটি শুভ দিন হবে। যদি আপনার সন্তান পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে তার ফলাফল ভালো হবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি মানুষের মন জয় করতে সফল হবেন। পারিবারিক ঐক্য বজায় থাকবে, তবে আপনার আয় বৃদ্ধি আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কোনও বন্ধু আপনার সাথে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

    বৃষ

    আপনার পরিবারের মধ্যে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্তের জন্য আপনি অনুতপ্ত হতে পারেন। চিন্তা না করে কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন, অথবা তারা আপনার কথা শুনে খারাপ লাগতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। সরকারী বিষয়ে আপনাকে কিছু বিচক্ষণতা দেখাতে হবে। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে।

    মিথুন

    আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারদের উপর আপনার নজর রাখা প্রয়োজন। যদি কেউ আপনাকে বিনিয়োগ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলে, তাহলে সাবধানে বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। আপনার মুলতুবি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ লোকেরা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে।

    কর্কট

    কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের একটি চাকরি খুঁজে পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে পিকনিকের পরিকল্পনা করতে পারেন, এবং যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে তারা আপনাকে ফেরত চাইতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি পরিবারে আপনার ভাইবোনদের সাথে কোনও চলমান দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে আপনি তার সমাধানও খুঁজে পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

