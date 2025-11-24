Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখা যাক। রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল।

    Published on: Nov 24, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে সোমবার মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ ভাগ্যফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে। রইল ৪ রাশির রাশিফল।

    মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট রাশির কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট রাশির কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল

    মেষ

    ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। যদি কোনও ইচ্ছা পূরণ হয় তবে আপনি খুশি হবেন।

    ( Kachchi Biriyani Recipe: বাড়ি ভর্তি অতিথি! কাচ্চি বিরিয়ানি ঘরে বানিয়ে লাগিয়ে দিন তাক.. রইল সহজ রেসিপি)

    (Vastu Tips: বাড়ির চত্বরে অশ্বত্থ গাছের চারা হয়েছে? শাস্ত্রমতে কোন দিন সরানো উচিত নয়! দেখে নিন বাস্তুটিপস )

    ( Rajnath Singh on Sindh: ‘সিন্ধ ভারতে আসতে পারে’, সীমান্ত নিয়ে কোন ইঙ্গিত রাজনাথের কণ্ঠে?)

    ( G-20 সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর US ‘জুনিয়র’ অফিসারকে করল না দ. আফ্রিকা! কেন? তুঙ্গে কূটনৈতিক পারদ)

    বৃষ

    আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন। আপনার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে আপনি খুশি হবেন। আপনি পারিবারিক বিষয়গুলিও একসাথে সমাধান করবেন। আপনার সন্তানের চাকরি নিয়ে আপনার যে কোনও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

    ( Guava Buying tips: পেয়ারা মিষ্টি কি না চিনবেন কীভাবে? রইল খুব সহজ কিছু টিপস)

    মিথুন

    আপনি যদি কোনও কাজ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি একটি নতুন বাড়ি, সম্পত্তি ইত্যাদি কিনতে পারেন, যা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার বর্ধিত আয় আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।

    কর্কট

    আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার সন্তানের বিবাহ নিয়ে যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি সামাজিক কাজের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কোনও পুরনো লেনদেন মিটে যাবে। আজ আপনাকে ব্যবসার জন্য বাইরে যেতে হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes