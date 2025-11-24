Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে সোমবার মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ ভাগ্যফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে। রইল ৪ রাশির রাশিফল।
মেষ
ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। যদি কোনও ইচ্ছা পূরণ হয় তবে আপনি খুশি হবেন।
আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন। আপনার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে আপনি খুশি হবেন। আপনি পারিবারিক বিষয়গুলিও একসাথে সমাধান করবেন। আপনার সন্তানের চাকরি নিয়ে আপনার যে কোনও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।
আপনি যদি কোনও কাজ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি একটি নতুন বাড়ি, সম্পত্তি ইত্যাদি কিনতে পারেন, যা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার বর্ধিত আয় আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।
কর্কট
আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার সন্তানের বিবাহ নিয়ে যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি সামাজিক কাজের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কোনও পুরনো লেনদেন মিটে যাবে। আজ আপনাকে ব্যবসার জন্য বাইরে যেতে হতে পারে।