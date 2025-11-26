Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? দেখে নিন ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৬ নভেম্বর ২০২৫ আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। 

    Published on: Nov 26, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে বুধবার কী রয়েছে। রাশিফলে দেখে নিন ২৬ নভেম্বর ২০২৫ -এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল এই চার রাশির শিক্ষা থেকে প্রেম, অর্থ থেকে স্বাস্থ্যের ভাগ্যের দিক থেকে রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ

    দিনটি ভালো কাটবে। অফিসে আপনার কাজের চাপ বাড়তে পারে, যার ফলে আপনাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হতে পারে। আপনার কাছের কারো কাছ থেকে কিছু পরামর্শ পাবেন যা খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার মা আজ বাচ্চাদের জন্য মিষ্টি কিছু রান্না করতে পারেন। আপনার পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন।

    বৃষ

    মানুষ তোমার কাজের প্রশংসা করবে সুগন্ধির মতো। তুমি সাফল্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা নির্জনে কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে উপকৃত হবে। প্রসাধনী ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পাবে। তোমার বাবার কাছ থেকে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবে। পুরনো কিছু খুঁজে পেলে আনন্দ আসবে।

    ( India Canada Relation: কানাডায় ভারতীয় পতাকার অবমাননা, নেতাদের নামে ভয়াবহ স্লোগান, চড়ল খলিস্তান-পারদ!)

    ( Mamata Banerjee Latest: মমতার কাছে এল কমিশনের চিঠি, কী লেখা? বনগাঁ থেকে বললেন ‘আমি ফর্ম ফিলাম করিনি,তবে আপনারা…’)

    ( ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই-কুণ্ডলী উড়েছে ১০০ থেকে ১২০ কিমি গতিতে! এন্ট্রি ভারতে, DGCA কী বলল?)

    ( India on Arunachal Woman issue: 'অরুণাচল ভারতেরই', সাংহাই এয়ারপোর্টে ভারতীয় তরুণীর হেনস্থা কাণ্ডে ময়দানে নামল দিল্লি)

    মিথুন

    আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি পরিকল্পনাগুলি লাভজনক হবে। বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময়টি ভালো হবে। পারিবারিক বিষয়ে প্রবীণরা আপনাকে সহায়তা করবেন। ব্যাংক কর্মীরা তাদের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবেন। প্রেমিকরা একসাথে সময় কাটাবেন।

    কর্কট

    ব্যবসায়িক সাফল্য সম্ভব। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, তবে প্রথমে আপনার গুরুজনদের পরামর্শ নিন। পারিবারিক বিষয়ে আপনি সহায়তা পাবেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে। সন্ধ্যাটি আপনার ভাইবোনদের সাথে আনন্দের সাথে কাটাবে। আপনার স্ত্রী আপনার জন্য নতুন আগমনের সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

