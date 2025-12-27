Edit Profile
    Dainik Rashifal Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    আজকের রাশিফল দেখে নিন ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে লাকি কারা?

    Published on: Dec 27, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল চার রাশির ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ

    আপনার জন্য দিনটি কিছুটা খারাপ হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যদি কোনও বিরোধ থাকে, তাহলে আপনাকে কিছুটা বোঝাপড়া করতে হবে। অপরিচিতদের উপর অর্থের আস্থা রাখবেন না। যদি কোনও সম্পত্তির চুক্তি স্থগিত থাকে, তাহলে আপনি এটি চূড়ান্ত করার চেষ্টা করবেন, তবে আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করতে আপনার সময় ব্যয় হবে।

    বৃষ

    দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো হবে। আপনি যে কোনও কাজের আশা করেছিলেন তা ফল দিতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে। তবে, কোনও আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি পরে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনার ব্যবসায় যেকোনো উত্থান-পতনও ইতিবাচক লাভ বয়ে আনবে।

    মিথুন

    মানুষের সাথে আচরণ করার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আপনি কিছু ভুল লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন যারা আপনার পথে বাধা তৈরি করার চেষ্টা করবে। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনার ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। আপনার চারপাশের লোকদের উপর আপনাকে চিন্তাভাবনা করে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাবধানতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আপনাকে একসাথে একাধিক কাজ সামলাতে হবে। আপনি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

    কর্কট

    আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাও উন্নত হবে। কর্মক্ষেত্রে কাউকে আপত্তিকর কিছু বলা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি আপনার বসের কাছ থেকে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারেন। স্থগিত ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলি উল্লেখযোগ্য লাভ আনবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে, যা তাদের সাফল্য নিশ্চিত করবে। আপনার পারিবারিক জীবনে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

