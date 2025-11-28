Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ কাদের ভাগ্যে রয়েছে লড়াই, কার ভাগ্যে রয়েছে উন্নতি।দেখে নিন।
মেষ
আপনি অপ্রত্যাশিত লাভ পাবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি পরিশ্রম করবেন, যার ফলে আপনি একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছাবেন। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ শুনতে পাবেন। পরিবারের প্রবীণদের আশীর্বাদ আপনি পেতে থাকবেন। ব্যবসায়িক কিছু বড় চুক্তি চূড়ান্ত করার সুযোগও আপনার থাকবে, যা আপনাকে বেশ ব্যস্ত রাখবে।
বৃষ
আপনার আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। যদি কোনও বন্ধু আপনাকে কাজের সাথে সম্পর্কিত পরামর্শ দেয়, তবে তা গ্রহণ করার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। কিছু ঘটতে চলেছে। আপনার শারীরিক সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।
আপনার স্ত্রীর পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি নতুন কিছু করার চেষ্টা করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনার গাড়ি কেনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, তবে ধার করবেন না। আপনার পারিবারিক ব্যয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অপরিচিত কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।
কর্কট
আপনার শিল্প ও দক্ষতা উন্নত হবে। পরিবারে কোনও শুভ ও শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনাকে ছোট লাভের পরিকল্পনাগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। আপনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।