    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 06, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ প্রেম থেকে স্বাস্থ্য, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক দিয়ে কী কী হতে পারে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত।

    দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যফল।
    মেষ

    দিনটি ব্যবসায়িক বিষয়গুলি নিয়ে সাবধানতার সাথে চিন্তা করার দিন হবে। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আপনার সন্তানের বিবাহ নিয়ে আপনার যে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। চিন্তা না করে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, কারণ ভুল করলে আপনার ক্ষতি হতে পারে।

    বৃষ

    আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনি বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। আপনার সন্তানদের কথার প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তাদের খারাপ সঙ্গ আপনার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কারও সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণে যেতে হতে পারে।

    মিথুন

    আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনি বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। আপনার সন্তানদের কথার প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তাদের খারাপ সঙ্গ আপনার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কারও সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণে যেতে হতে পারে।

    কর্কট

    আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। আপনার যেকোনো কাজের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তিত থাকবেন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার বস আপনার পরামর্শের প্রশংসা করবেন, তবে আপনার কিছু শত্রু আপনার বন্ধু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

