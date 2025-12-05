Edit Profile
    Ketu Gochar: ২০২৬ সালে কেতু গোচর কন্যা, মেষ, কুম্ভে কী প্রভাব ফেলবে? রইল জ্যোতিষমত

    কেতু গোচরের ফলে বহু রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। 

    Published on: Dec 05, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ সালে শনি,গুরু, মঙ্গল নিজেদের চাল বদল করবে। তবে কেতুও পিছিয়ে নেই। তিনিও নিজের অবস্থান পাল্টাবেন ২০২৬ সালে। কেতুর প্রভাবে ২০২৬ সালে কিছু রাশির ভাগ্যে কী জটিলতা তৈরি হতে পারে। তী আসতে চলেছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    কেতুর গোচর ২০২৬ সালে কোন প্রবাব ফেলবে?
    মেষ

    সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। পুরনো সমস্যাগুলি বাড়িতে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের কিছু স্বাস্থ্যগত সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ক্রমবর্ধমান চাপের কারণ হতে পারে। যেকোনো অবাঞ্ছিত ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা

    অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে, অন্যথায় উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। কোনও বিবাদ বা ঝামেলার কারণে আপনার মন অস্থির থাকবে। চাকরি পেতে আপনার অসুবিধা হবে। ব্যবসায়ীরা অনেক কিছু নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। তবে, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা ব্যবসায় লাভ বয়ে আনবে।

    কুম্ভ

    যেকোনো ধরণের আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক জীবনে অবাঞ্ছিত বিরোধ বাড়তে পারে। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার ফলে কাজের উপর প্রভাব পড়বে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, তবে ব্যয়ও বেশি হবে। সামাজিক বা সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সাফল্যের অভাব আত্মবিশ্বাসের অভাবের দিকে পরিচালিত করবে। অলসতা অগ্রগতির কাজকেও নষ্ট করতে পারে। বিবাহ বাধার সম্মুখীন হবে। এই সময়ে, পদোন্নতি নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আরও প্রচেষ্টা করতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

