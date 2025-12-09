Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
চার রাশির আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য় থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখা যাক। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে আপনার ভাগ্যফল রইল আজ। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য় থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ
আপনার জীবনে কিছু বড় পরিবর্তন আসবে, যা আপনাকে উত্তেজিত করবে। অবিবাহিতরা প্রেম পেয়ে আনন্দিত হবেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে পারেন। আপনি ব্যবসায়ও ভালো নির্দেশনা পাবেন, যা আপনার আয় বৃদ্ধি করবে। যদি আপনার কোনও কাজ অমীমাংসিত থাকে, তাহলে আপনি তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষার জন্য কোথাও যেতে পারেন।
বৃষ
আপনার জন্য সরকারি বিষয়ে দিনটি ভালো হবে। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন, যা আপনাকে বেশ ব্যস্ত রাখবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো বিরোধের সমাধান হবে। আপনার জনাকীর্ণ স্থান এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার গাড়ির হঠাৎ বিকল হওয়ার কারণেও আপনার সমস্যা বাড়তে পারে।
মিথুন
আপনার পারিবারিক সম্পর্ক আগের চেয়ে ভালো হবে, তবে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন এবং আপনার শখের জন্য ভালো কেনাকাটাও করবেন। আপনার স্ত্রী আপনার কাজে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন, যা আপনাকে আপনার যেকোনো উত্তেজনা থেকে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ দেবে।
কর্কট
আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনি খুশি হবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার বন্ধুদের এমন কিছু বলা এড়িয়ে চলুন যা তারা পরে আপত্তিকর বলে মনে করতে পারে। আপনি একটি বড় সম্পত্তি চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )