Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ১ জানুয়ারি ২০২৬ আজকের রাশিফল রইল

    ১ জানুয়ারি ২০২৫ আজকের রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল।

    Published on: Jan 01, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বছরের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ১ জানুয়ারি ২০২৬ সাল কেমন কাটবে দেখে নিন। বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীবারে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল।

    সিংহ

    ব্যবসা আগের তুলনায় ভালো হবে এবং আয় বাড়বে। যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করার কথা ভাবছেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। আপনার কোনও প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত। ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে। আজ, আপনার মায়ের সাথে ঝগড়া হতে পারে এবং আপনার চারপাশের মানুষদের চিনতে পেরে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হতে পারেন। কিছু নতুন শত্রুর আবির্ভাব হতে পারে যারা আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করবে। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা পুরানো দুঃখ দূর করবে এবং সম্পর্কিত সমস্ত সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। যেকোনো কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন, নাহলে আপনার সমস্যা বাড়তে পারে।

    ( Bangladesh Mob Lynching: প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মব সন্ত্রাস,রিপোর্টের বিস্ফোরক তথ্যে নাক কাটল ইউনুস সরকারের!)

    ( পাকিস্তানে ‘আগামী ৫০ বছরে’ ভারতের হানার সম্ভাবনা নাকি কম! আশা LeTর, লাহোরের জঙ্গি-সভা ঘিরে শরিফদের মিথ্যার বেলুন ফুটো)

    তুলা

    সতর্কতা এবং সাফল্যের দিন হবে। কিছু গোপন শত্রু আপনাকে ব্যবসায় ঝামেলা করার চেষ্টা করবে। কাজের চাপও বেশি থাকবে। আপনি যদি কোনও প্রকল্পে ঝুঁকি নেন, তবে এটি পরে আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনি যদি কেনাকাটা করতে যান, তবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন, অন্যথায় জালিয়াতি হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনাকে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বছরের শেষ দিনে কোনও ভুল না করার জন্য খুব সতর্ক থাকুন।

    বৃশ্চিক

    চাকরিজীবীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হতে চলেছে। আপনি পদোন্নতির মতো সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার যেকোনো লেনদেন সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ থাকবে এবং অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিত।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ১ জানুয়ারি ২০২৬ আজকের রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes