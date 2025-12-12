Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির কপালে আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজকের রাশিফল রইল।
সিংহ
আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নত হবে। আপনার মনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। আপনি আপনার বন্ধুদের সাহায্য করার জন্যও এগিয়ে আসবেন। যদি আপনার কোনও চুক্তি মুলতুবি থাকে, তাহলে আপনি এটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনি বাড়িতে একটি নতুন ইলেকট্রনিক জিনিস আনতে পারেন। যদি আপনি পিকনিকের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আপনার কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
কন্যা
আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার কাজে একটু ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখা ভালো হবে। যদি আপনাকে কোনও ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে আপনার সঙ্গীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা আপনাকে প্রতারণা করতে পারে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য আপনাকে ব্যস্ত রাখবে এবং যদি কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে মুলতুবি থাকে, তাহলে আপনি তা সহজেই সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন।
তুলা
আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। আপনি কাজে খুব ব্যস্ত থাকবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্যও সময় পাবেন এবং রাজনীতিতে যারা আছেন তারা তাদের কাজের মাধ্যমে নতুন স্বীকৃতি পাবেন। আপনি আপনার বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও আরও মনোযোগ দেবেন। একটি চলমান স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে, যার জন্য কিছু সতর্কতা প্রয়োজন।
বৃশ্চিক
আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে। আপনি যদি একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আপনি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং সেগুলি পুনরাবৃত্তি করা এড়াতে হবে। আপনার বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণরূপে একমত হতে হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইম বাংলা। )