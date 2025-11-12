Ajker rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের লাকি রাশি আজ কারা? ১২ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১২ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। ১২ রাশির রাশিচক্রে দেখে নিন ৪ রাশির ভাগ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত। দেখে নিন জ্যোতিষমতে ভাগ্যফল।
সিংহ
আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন। আপনি সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার তাগিদও অনুভব করতে পারেন। আপনি কাজে বেশ ব্যস্ত থাকবেন, তবে আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শ পূর্ণ বিবেচনা করবেন।
কন্যা
আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও কাছ থেকে আপনি সম্মান পাবেন। কোনও প্রস্তাব ভুল হতে পারে, আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। লেনদেন-সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে গড়িমসি করা ক্ষতিকারক হবে। আপনার ব্যয় অপ্রয়োজনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার অর্থ এবং সময় উভয়েরই সদ্ব্যবহার করা উচিত। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, তাই তাদের কাছ থেকে কোনও কিছু গোপন রাখা এড়িয়ে চলুন।
আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, একটি আটকে থাকা চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। আপনি অন্য কোথাও থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের চাহিদার প্রতি গভীর মনোযোগ দেবেন এবং আপনার খরচ সীমিত করবেন। আপনার পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে।
আপনার কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং আপনার বসের পরামর্শের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। আপনার আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে। আপনি একটি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।