    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Nov 17, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষার দিক দিয়ে কে কে লাকি, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। আজ ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সালের রাশিফল রইল। এই রাশিফলে আজ দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আপনি পূজা-অর্চনার প্রতি গভীর আগ্রহী হবেন, কিন্তু পরিবারের কোনও সদস্যের কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। ব্যবসায়িক সমস্যা নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন, তবুও, চিন্তা না করে এগিয়ে যাবেন না। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত হবে, তবে আপনার সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধির কারণে আপনার মন খুশি থাকবে।

    কন্যা

    আপনাকে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আপনার স্ত্রী/স্ত্রী ভালো ক্যারিয়ার লাভ দেখতে পাবেন। আপনি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে যেকোনো বিনিয়োগও করবেন, যা ভবিষ্যতে আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে, যা আপনাকে খুশি রাখবে এবং আপনার ভাইবোনদের সাথে কিছু তর্ক হতে পারে।

    তুলা

    আপনি কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন, আপনি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। যারা বিদেশে ব্যবসা করছিলেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনার কাজের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আপনি যদি এটি অন্য কারও উপর ছেড়ে দেন তবে এটি বিলম্বিত হতে পারে। আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন, অন্যথায় কোনও শারীরিক সমস্যা আপনার মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে।

    বৃশ্চিক

    সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। আপনি সৃজনশীল কাজে খুব আগ্রহী হবেন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা আপনাকে ক্লান্ত রাখবে। আপনার সন্তানরা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, যার ফলে আপনার সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। যেকোনো অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

