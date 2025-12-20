Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা বলে দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, সমস্ত দিক থেকে সময় কেমন কাটবে, দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফল রইল।
সিংহ
আপনার মা আপনাকে কিছু দায়িত্ব দেবেন। আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষার বিষয়ে তাদের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনার খাদ্যাভ্যাসের কারণে পেটের সমস্যা নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। আপনার বাড়িতে অতিথির আগমন মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে।
কন্যা
আপনার আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি পরিবারের কোনও বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। আপনি বাড়িতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন এবং আপনার গৃহস্থালির কাজে কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন।
( PM Modi to Visit West Bengal: শুক্রে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে চায়ের আড্ডায় মোদী! শনিতে PM আসছেন বাংলায়, রয়েছে জোড়াসভা)
( India Vs SA 5th T20: ভারতের বিধ্বংসী ব্যাটিং-এর ঘায়ে চোট আম্পায়ার, ক্যামেরাম্যানের! তবে খবর হল, ‘সিরিজ’ সূর্যদের)
তুলা
আপনার মন কোনও কিছু নিয়ে অস্থির থাকবে। আপনার কাজে সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি যদি ভ্রমণে যান, তাহলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না এবং আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। একটি পুরানো লেনদেন আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের বাধা দূর হবে। যদি কোনও চলমান বিরোধ থাকে, তবে তা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক
আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কোনও প্রতিপক্ষ আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে। ঈর্ষান্বিত এবং ঝগড়াটে লোকদের থেকে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার চারপাশের লোকদের চিনতে পেরে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )