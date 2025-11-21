Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল চার রাশির রাশিফল। আজ ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।

    Published on: Nov 21, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে লাকি রাশি কারা? আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল চার রাশির রাশিফল। আজ ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।

    সিংহ

    লক্ষ্য অর্জনের উৎসাহ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার বস আপনার উপর খুশি হবেন এবং আপনি নেতৃত্বের সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার শক্তি ভালো থাকবে।

    কন্যা

    আপনাকে সুশৃঙ্খল এবং সংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। কাজ স্থগিত রাখবেন না; আপনি যত বেশি মনোযোগী হবেন, ফলাফল তত ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা উত্তেজনা থাকতে পারে, তবে ধৈর্য আপনাকে পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। উদ্বেগ থেকে দূরে থাকুন; যোগব্যায়াম উপকারী হবে।

    তুলা

    অংশীদারিত্ব এবং ভারসাম্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে। নতুন সঙ্গী বা সহযোগিতা থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি দলে কাজ করলে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে। আপনার স্ত্রী আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবেন। আপনার খাবার সুষম এবং হালকা রাখুন।

    বৃশ্চিক

    আপনার অপ্রত্যাশিত লাভ বা ছোটখাটো ক্ষতি হতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। পুরানো কাজগুলি সহজেই সম্পন্ন হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের তাদের কঠোর পরিশ্রম বাড়াতে হবে। এটি প্রেমের জন্য একটি ভাল দিন; আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিন। কোনও অসুস্থতাকেই হালকাভাবে নেবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতাধর্মী। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

