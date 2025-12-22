Ajker Rashifal Leo to Scorpio:সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কারা লাকি? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সোমবার দিনটি কেমন কাটবে? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ সাল, বড়দিনের সপ্তাহের প্রথম দিন। এই উৎসবের সপ্তাহের প্রথম দিনটি কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আপনার প্রতিপক্ষদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নতুন জোট ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ সুফল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া কঠিন হবে। শেয়ার বাজার থেকে দূরে থাকলে ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে। দিনটি অনুকূল থাকবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। নতুন ব্যবসায়িক প্রস্তাব আসবে এবং বন্ধুরা আর্থিক সুবিধা বয়ে আনবে। আপনার পরিবারের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
কন্যা
দিনটি উত্থান-পতনে ভরা থাকবে। আপনার স্বাস্থ্য দুর্বল হতে পারে এবং আইনি বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক বিরোধ থেকে দূরে থাকুন এবং আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করুন। সকলের সহযোগিতা পেলে, কাজগুলি সুচারুভাবে এগিয়ে যাবে। পূর্বের আর্থিক হিসাব সঠিক প্রমাণিত হতে পারে। লাভজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আপনার পারিবারিক জীবনে প্রতিশোধের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
তুলা
বন্ধুরা একটু স্বার্থপর আচরণ করতে পারে। আপনার নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। আপনি আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করবেন। আপনি পারিবারিক সমর্থন পাবেন। আপনার রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।দিনটি চাপপূর্ণ হবে। কাজের চাপ এবং মানসিক ক্লান্তি সমস্যা তৈরি করতে পারে। নিকটাত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। নতুন কাজ শুরু করা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক
দিনটি খুব ভালো যাবে। পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন হবে এবং ব্যবসা লাভজনক হবে। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। পরিবারের মধ্যে শুভ ঘটনা এবং সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার কাজ গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার প্রয়োজন হতে পারে। ভাগ্যের একটি মুহূর্ত মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)