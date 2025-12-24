Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল। দেখে নিন ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ কার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    Published on: Dec 24, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ সমস্ত দিক দিয়ে ভাগ্যফল কী বলছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল জ্য়োতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা?
    সিংহ

    আপনি বাড়িতে একটি নতুন যানবাহন আনতে পারেন এবং আপনি সহজেই এটি কিনতে পারেন। আপনার স্ত্রী আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন। আপনি আপনার বাবার সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যদি আপনার কোনও নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে এটি শুরু করবেন না। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন একটি মনোরম পরিবেশ নিয়ে আসবে।

    কন্যা

    আপনার কাজ আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত নয়, এবং যদি আপনার বস আপনাকে কাজের বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেন, তবে তা অবশ্যই কার্যকর করুন। আপনি আপনার বাড়িতে সংস্কার শুরু করতে পারেন, তবে পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে এবং আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন। আপনি দীর্ঘ সময় পরে কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করে খুশি হবেন।

    তুলা

    বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পাবেন। আপনি কিছু সরকারি বিষয়ে অবহেলা করতে পারেন। আপনার সম্পদ বৃদ্ধি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার কাজের পরিকল্পনা করা উচিত। লোক দেখানো এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    বৃশ্চিক

    একটি সম্পত্তির চুক্তি চূড়ান্ত হবে, যার ফলে ভালো লাভ হবে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন আনবেন, যা লাভজনক হবে। আজ আপনার মায়ের সাথে মতবিরোধ হতে পারে। যানবাহন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করুন; টাকা ধার করে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তাহলে তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

