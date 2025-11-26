Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ কী ঘটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।
সিংহ
আপনার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে আপনার কাজের উন্নতির দিকে থাকবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সঠিক দিকেই ফল দেবে। যারা নাচ শিখতে চান তারা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শিখবেন। বাড়ির কোনও কিছু মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে। মহিলারা আজ ঘরের কাজ থেকে স্বস্তি বোধ করবেন। বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের কথা শুনবে।
আগে করা ছোট ছোট কাজগুলিও ইতিবাচক ফলাফল দেবে। ছোট ছোট সাফল্য অব্যাহত থাকবে। অফিসে কাজ করার সময় মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি বুদ্ধিমানের সাথে পালনে সফল হবেন। সম্পত্তি ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন এবং বকেয়া তহবিল পাবেন।
বৃশ্চিক
আপনার বড়দের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন, কারণ এটি উপকারী হবে। তরুণদের ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনীতিতে জড়িতরা তাদের অতীতের কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। আপনি যদি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র কিনতে চান, তাহলে এটি একটি ভালো সময়।