    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    এই চার রাশির ভাগ্যে আজ ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ কী ঘটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    Published on: Nov 26, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ কী ঘটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ

    আপনার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে আপনার কাজের উন্নতির দিকে থাকবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সঠিক দিকেই ফল দেবে। যারা নাচ শিখতে চান তারা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শিখবেন। বাড়ির কোনও কিছু মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে। মহিলারা আজ ঘরের কাজ থেকে স্বস্তি বোধ করবেন। বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের কথা শুনবে।

    ( Pak attacks Afghanistan: ফোকাসে আফগান জামাত?পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানে হানা পাকিস্তানের! মৃত বহু শিশু)

    কন্যা

    বুদ্ধিমানের সাথে বন্ধুত্ব করুন। আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে। আপনার বাবা আপনার ব্যবসায় আপনাকে সমর্থন করবেন। লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। নবদম্পতি ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। বয়স্কদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।

    ( Modi at Ayodhya: ‘দশক পুরনো ক্ষত নিরাময়’, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে সমারোহ থেকে বার্তা মোদীর)

    ( Mamata Banerjee Latest: মমতার কাছে এল কমিশনের চিঠি, কী লেখা? বনগাঁ থেকে বললেন ‘আমি ফর্ম ফিলাম করিনি,তবে আপনারা…’)

    তুলা

    আগে করা ছোট ছোট কাজগুলিও ইতিবাচক ফলাফল দেবে। ছোট ছোট সাফল্য অব্যাহত থাকবে। অফিসে কাজ করার সময় মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি বুদ্ধিমানের সাথে পালনে সফল হবেন। সম্পত্তি ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন এবং বকেয়া তহবিল পাবেন।

    বৃশ্চিক

    আপনার বড়দের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন, কারণ এটি উপকারী হবে। তরুণদের ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনীতিতে জড়িতরা তাদের অতীতের কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। আপনি যদি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র কিনতে চান, তাহলে এটি একটি ভালো সময়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

