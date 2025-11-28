Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Nov 28, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দেখে নিন। ২৮ নভেম্বর ২০২৫ শুক্রবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আপনার রাশি কি রয়েছে? দেখে নিন গ্রহ ও নক্ষত্রদের অবস্থানের বিচারে এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে?

    সিংহ

    আপনার কাজের উপর মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে। সহকর্মীর সাথে আপনার অপ্রয়োজনীয় তর্ক হতে পারে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা অবশ্যই সফল হবে। আপনি একটি শুভ এবং শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। যদি আপনি আগে কোনও বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে আপনার আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    আপনি সম্ভবত একটি চুক্তির জন্য অংশীদারিত্ব তৈরি করবেন। আপনি আয়ের উৎসের দিকেও মনোযোগ দেবেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যদি আপনার চোখের সমস্যা থাকে, তাহলে এটি সম্পর্কে অসাবধান হবেন না। কারও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, অন্যথায় আপনি পরে অনুশোচনা করবেন।

    তুলা

    দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত হবে, তাই আপনাকে আপনার অলসতা ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। আপনাকে চাপ দিচ্ছে এমন যেকোনো আইনি বিষয়ও নিজেই সমাধান হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে। আপনার কিছু নতুন প্রকল্প গতি পাবে। আপনার সন্তানের অগ্রগতির পথে বাধা দূর হবে। আপনার চারপাশের মানুষদের চিনতে হবে।

    বৃশ্চিক

    পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিষয়ে কোনও মতবিরোধের সমাধান হবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করতে পারেন। আপনাকে একসাথে বসে কোনও আর্থিক বিষয় সমাধান করতে হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। একটি পুরানো লেনদেন মিটে যাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

